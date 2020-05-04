До кінця липня вулиця Льва буде непроїзною. Схема об’їзду

У Львові стартував капітальний ремонт вул. Льва, що в Галицькому районі. Через це до кінця липня рух цією вулицею буде обмеженим. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.

Ремонт вул. Льва розпочався ще 1 травня. Всі роботи виконує ТОВ «Будівельні споруди міста» на замовлення Галицької райадміністрації.

У зв’язку із цим проїзд вул. Льва буде обмеженим до 22:00 год. 31 липня.

Об’їзд дороги відбуватиметься відповідно до тимчасової схеми організації дорожнього руху:

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