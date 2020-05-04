До 5 років тюрми «світить» львів’янину, який оформив кредит на чуже ім’я

У Львові судитимуть 23-річного хлопця, котрий, використовуючи чужий паспорт, оформив платіжну картку та заволодів кредитними грошима. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Інцидент трапився ще у вересні 2019 року. Тоді 25-річний мешканець Львова повідомив поліцейським, що невідома особа, використовуючи його втрачений паспорт, оформила на його ім’я кредит та заволоділа значною сумою грошей.

Правоохоронці встановили, що до скоєння кримінального правопорушення причетний раніше судимий за майнові злочини 23-річний львів’янин.

Як зазначають у поліції, хлопець знайшов на вулиці паспорт, з ним в одній з банківських установ міста оформив кредитну картку та привласнив кредитні грошові кошти на суму понад 10 тисяч гривень. Окрім того, зловмисник від імені потерпілого намагався отримати кредити й в інших фінансових установах.

Поліцейські повідомили 23-річному львів’янину про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.182 (Порушення недоторканності приватного життя), ч.2 ст.185 (Крадіжка), ч.1 ст.200 (Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення), ч.3 ст.357 (Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження) та ч.1 ст.358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано на розгляд суду. Підозрюваному загрожує покарання – позбавлення волі на термін до п’яти років.