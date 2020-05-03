На Львівщині у неділю пройдуть грози з градом

На Львівщині сьогодні, 3 травня, очікуються грози та град. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС у Львівській області.

За повідомленням Львівського обласного центру з гідрометеорології України, на Львівщині та у Львові вранці та вдень 3 травня подекуди грози, град..

Головне управління ДСНС України у Львівській області звертається до громадян дотримуватися правил безпеки та бути обачними, особливо під час перебування на вулиці. При ускладненні погодних умов намагайтеся не ходити попід розлогими деревами, а також тримайтеся подалі від рекламних щитів та ліній електропередач.

Мешканців Львівщини закликають відповідально ставитись до власного життя і життя близьких, а у разі виникнення небезпеки телефонувати до Служби порятунку «101».