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На Яворівщині вогонь вщент знищив автомобіль

Соломія Головіна

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У с. Ямельня Яворівського району вогонь вщент знищив автомобіль Volkswagen Golf. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС у Львівській області.

 

Інформація про пожежу надійшла рятувальникам 3 травня о 01:56 год. На момент прибуття вогнеборців до місця виклику полум’я швидко поширилось та охопило автівку повністю.

Пожежу вдалося ліквідувати о 02:45 год. ліквідували. Вогонь вщент знищив автомобіль.

Причини виникнення займання встановлюється. Постраждалих та травмованих внаслідок пожежі немає.

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