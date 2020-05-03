Львів відзначає своє 764-річчя. Через коронавірус святкування перенесено

Традиційно у першу неділю травня Львів відзначає День міста. Однак цього року через карантин святкування перенесено.

Цьогоріч Львів святкує своє 764-річчя. Зазвичай святкування відбувалося протягом кількох днів, львів’яни мали можливість відвідати святкові концерти, майстер-класи, цікаві лекції та виставки. Також вулицями проходила традиційна театралізована міська хода. Так, минулого року День міста гучно святкували у стилі ретро, якою була розважальна програма – читайте тут.

Однак цьогорічне святкування вирішили перенести через коронавірусну інфекцію, яка «взяла у заручники» весь світ.

«Пандемія коронавірусу вносить корективи не тільки в наші щоденні звички, але у плани на рік. День міста, який ми звикли святкувати у першу неділю травня, цього року змушені перенести. Дату святкування повідомимо вже після карантину», – зазначив 21 квітня міський голова Львова Андрій Садовий.

Разом зі святкуванням Дня міста переносять і відзначення почесними нагородами Львова: «Львів’янин року», «Почесний львів’янин» і «Шляхетна родина».