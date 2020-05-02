На Жидачівщині незаконно вирубали ялини

У п’ятницю, 1 травня, на пилорамі в Жидачівському районі правоохоронці виявили 40 незаконно зрубаних дерев ялини. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Мешканці Жидачівського району знайшли на території пилорами велику кількість нечіпованої деревини та відразу повідомили про це на лінію СБУ у Львівській області.

На місці події працювали співробітники Служби безпеки України та слідчо-оперативна група Жидачівського відділення поліції.

«Правоохоронці виявили 40 дерев ялини, частина яких мала маркування та доставили лісопродукцію на зберігання у лісогосподарське підприємство», – йдеться в повідомленні.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження. Санкція статті передбачає покарання – штраф від тисячі до тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на термін до шести місяців, або обмеження волі на термін до трьох років, або позбавлення волі на той самий термін.

Наразі проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють походження деревини.