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На Сокальщині чоловік підрізав племінника

Ольга Денисяка

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У п’ятницю, 1 травня, мешканець одного з сіл Сокальського району під час сварки встромив ніж у живіт 23-річному племіннику. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

Як встановили правоохоронці, близько 16:00 год. 45-річний чоловік посварився зі своїм племінником. Конфлікт переріс у бійку, під час якої дядько вдарив 23-річного племінника ножем у живіт.

Медики діагностували у госпіталізованого «проникаюче ножове поранення черевної порожнини».

Наразі зловмисник затримали, невдовзі суд обере йому запобіжний захід. За скоєне чолвоіку загрожує покарання – позбавлення волі на термін від п’яти до восьми років.

Наразі триває досудове розслідування.

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