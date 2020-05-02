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На Львівщині намагалися наїхати на прикордонників: довелося застосовувати зброю

Ольга Денисяка

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У п’ятницю, 1 травня, у Львівській області водій автомобіля двічі намагався наїхати на прикордонників, військовим довелося застосувати зброю. Про це Львівському порталу повідомили у Держприкордонслужбі України .

 

Прикордонники отримали інформацію про шум літального апарату поблизу державного кордону. Поблизу одного з населених пунктів військові виявили автомобіль «Шкода», але водій не відреагував на вимогу зупинитися та почав втікати.

Згодом військові знайшли автомобіль у лісі. Водій знову не виконав вимогу прикордонників та спробував наїхати на них. Відтак військові зробили постріли по колесах автомобіля, після чого транспортний засіб все ж вдалося зупинити.

«До місця події викликали наряд поліції та карету швидкої допомоги, адже водій отримав осколкове поранення. До приїзду швидкої, прикордонники надали правопорушнику першу медичну допомогу», – зазначається у повідомленні.

Наразі водій «Шкоди» знаходиться в лікарні. Його життю нічого не загрожує. На місці подій працюють представники ДБР та Нацполіції.

Також прикордонники з’ясували, що окрім водія в автомобілі перебували ще троє пасажирів, двоє з яких втекли у лісовому масиві. В ході пошукових заходів військові виявили громадянина з документами та встановили, що його вже затримували польські прикордонники за переміщення тютюнових виробів.

Фото: ДПСУ

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