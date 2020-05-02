ОСТАННІ НОВИНИ

Льв’янин потрапив під вантажний поїзд

Ольга Денисяка

|

Вночі 2 травня у Львові вантажний поїзд наїхав на 23-річого хлопця. Потяг відрізав львів’янину частину стопи, його госпіталізували до лікарні. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

 

Нещасний випадок трапився о 02:36 год. на залізничному перегоні «Львів-Перенівка» Львівської залізниці.

23-річний львів’янин потрапив під вантажний поїзд. Хлопця госпіталізували до лікарні з діагнозом «травматична ампутація нігтьових фаланг 1-5 пальців правої стопи».

Обставини події встановлюються.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Один день із життя інфекційної лікарні у Львові  
Вікторія ВОЛЯ
Один день із життя інфекційної лікарні у Львові  

Він мовчки виходить із реанімаційного відділення. Ще декілька хвилин тому на ньому був захисний костюм, який на вигляд ч...

Перетнути 300 метрів кордону за 50 злотих. «Бізнес» під час карантину в ПП «Краківець»
Львівський портал
Перетнути 300 метрів кордону за 50 злотих. «Бізнес» під час карантину в ПП «Краківець»

Чимало наших земляків продовжують повертатися додому зі заробітків. Користуючись ситуацією, підприємливі ділки організов...

Одруження під час карантину. Як у Львові провели перше онлайн-весілля
Вероніка РОЙ
Одруження під час карантину. Як у Львові провели перше онлайн-весілля

У Львові у FestRepublic 22 квітня відбулося перше онлайн-весілля. Святкування проходило дистанційно за допомогою інтерне...

Фільм, який увійде в історію найгучніших президентських PR-кампаній 
Ольга БАЛЬМЕН
Фільм, який увійде в історію найгучніших президентських PR-кампаній 

Перше десятиліття 21 століття – й італійська партія, очолювана дуетом коміка й підприємця, із важливою характерною рисою...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...