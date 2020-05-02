Льв’янин потрапив під вантажний поїзд

Вночі 2 травня у Львові вантажний поїзд наїхав на 23-річого хлопця. Потяг відрізав львів’янину частину стопи, його госпіталізували до лікарні. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Нещасний випадок трапився о 02:36 год. на залізничному перегоні «Львів-Перенівка» Львівської залізниці.

23-річний львів’янин потрапив під вантажний поїзд. Хлопця госпіталізували до лікарні з діагнозом «травматична ампутація нігтьових фаланг 1-5 пальців правої стопи».

Обставини події встановлюються.