П’яна львів’янка заявила в поліцію про два вбивства

У Львові п’яна жінка заявила в поліцію про два вбивства. На щастя, обидва повідомлення виявились неправдивими і тепер «жартівницю» притягуватимуть до відповідальності. Про це Львівському порталу повідомили у Відділі комунікації поліції Львівської області.

За даними правоохоронців, 30 квітня, близько 20.45 на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення від жительки Львова про вбивство. За вказаною у повідомленні адресою негайно виїхала слідчо-оперативна група Галицького відділу поліції та працівники інших служб.

За десять хвилин після першого повідомлення ця ж громадянка знову зателефонувала на оперативну лінію, повідомивши про ще одне вбивство. За вказаною адресою також виїжджали правоохоронці. В обидвох випадках інформація про вбивства не підтвердилась.

Поліцейські також встановили особу жінки, котра надавала неправдиві повідомлення – нею виявилась 55-річна львів’янка, котра раніше вже притягувалась до адміністративної відповідальності за подібні правопорушення. На час здійснення дзвінків вона перебувала у нетверезому стані.

Правоохоронці склали на жінку протокол про адміністративне правопорушення. На жінку очікує штраф.