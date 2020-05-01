Окупанти поранили двох українських бійців

Протягом четверга, 30 квітня, збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі Операції об’єднаних сил.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник відкривав вогонь по українських позиціях біля Пісків, Авдіївки, Тарамчука і Красногорлівки.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» російські найманці стріляли поблизу Новотошківського, Новоолександрівки, Новозванівки, Оріхового, Хутора Вільного і Новгородського.

Окупанти обстрілювали наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також із протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, озброєння бойових машин піхоти, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

«Наші військовослужбовці вчасно і жорстко давали окупаційним підрозділам гідну відсіч на кожен обстріл. Усі спроби загарбників дестабілізувати ситуацію й надалі отримуватимуть адекватну й невідворотну відповідь із боку українських захисників», – кажуть у штабі ООС.

Внаслідок ворожих обстрілів 30 квітня втрат серед українських захисників не було. За даними розвідки, наші військові знищили двох російських окупантів та ще трьох поранили.

Із початку доби 1 травня російські збройні формування вже дев’ять разів порушили режим припинення вогню. Вони гатили неподалік Богданівки, Водного, Кримського, Південного і Новотошківського.

Двоє українських бійців отримали поранення. Їх евакуювали до медзакладу, стан військових – задовільний.