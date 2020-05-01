На Львівщині в пам’ятці архітектури XVIII століття самовільно замінили дерев’яні вікна на пластикові

У пам’ятці архітектури національного значення у Палаці архієпископів в селі Оброшино, що у Пустомитівському районі Львівщині, керівництво самовільно взялося змінювати автентичні дерев’яні вікна на пластикові. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила голова організації «Спадщина.UA» Ганна Гаврилів, передає Львівський портал.

На сьогодні Палац архієпископів в селі Оброшино є у користуванні Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН. За словами Ганни Гаврилів, ректор навчального закладу ще у лютому 2020 року повідомив про намір замінити у пам’ятці дерев’яні вікна на пластикові.

«Я особисто 3 лютого 2020 року як представник «Спадщина.UA» мала зустріч в Оброшино з директором даного навчального закладу у присутності сільського голови та представниці громади, де паном ректором було озвучено намір замінити вікна на пластикові. Його попереджено, що це категорично заборонено робити! Що це не лише незаконно, але й абсолютно вандально та безвідповідально щодо даного об’єкту!», – зазначила голова організації «Спадщина.UA».

За її словами, вікна палацу були в технічному стані, придатному до реставрації. Відтак ректору навчального закладу було запропоновано замінити вікна на нові дерев’яні, ідентичні за конструкцією до автентичних.

«Навіть було запропоновано надати контакти якісних та недорогих виробників вікон, до чого паном ректором не виявлено ніякого інтересу з обгрунтуванням, що питання не в ціні, а що «так краще для будинку». Ще більш обурливо, що під прикриттям господарності та ефективності вандалізм щодо об’єктів культурної спадщини здійснюється державними посадовими особами за державний кошт», – додала Ганна Гаврилів.

Заступник голови Львівської ОДА Юрій Холод зазначив, що у Львівській ОДА вивчають цю ситуацію та запевнив, що всі роботи у Палаці архієпископів в Оброшино призупинено.

«Сьогодні зранку фахівці Департаменту архітектури та містобудування ЛОДА з’ясували, що жодних дозволів ані в нас, ані в ДАБІ, ані в Міністерства культури на заміну вікон або будь-які інші роботи на пам’ятці архітектури 18 століття погоджено не було. Відтак ми нічого не знаємо і про існування проєктно-кошторисної документації. А без неї також не може відбуватися жодна реставрація. (Але пластикові вікна – то ж, звісно, ніяка не реставрація! Я навіть не знаю, як це назвати)», – повідомив Юрій Холод.

Він також зазначив, що у 2018 році у Палаці перекрили черепицею, але також без жодних на те дозволів.

«Цього року міняють вікна. За словами голови сільської ради Андрій Мерцало, надалі в керівництва інституту є бажання встановити в будівлі опалення. Та наразі всі бажання доведеться відкласти. Я розумію, що і перекриття, і заміну вікон, десь так з господарської точки зору, вони, можливо, робили, аби врятувати від затікання, аби тимчасово… Така логіка призводить до зумисного знищення пам’яток і грубого порушення закону», – додає Юрій Холод.

Зазначимо, Палац архієпископів, що у селі Оброшино Пустомитівського району Львівщини, — ансамбль будівель, датований початком XVIII століття. Палац є видатним зразком заміської садиби доби бароко в Україні.

Комплекс Палацу після Другої світової війни передали в користування навчальній установі. Сьогодні це – Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН, який належить до Міністерству освіти і науки України.

Додамо, що Палац також є під охороною Закону України «Про охорону культурної спадщини». Відповідно до Державного реєстру національної культурної спадщини України об’єкт зафіксований як садиба львівських архієпископів, в тому числі палац та парк.

Фото: Ганна Гаврилів