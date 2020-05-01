Курсанти Академії сухопутних військ вчаться вести розвідку

Курсанти Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного вчаться везти розвідку та виявляти противника за різних умов місцевості. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Академії сухопутних військ.

Вихованці навчального закладу, які здобувають фах командирів механізованих підрозділів, відточують свої навички з управління підлеглими під час ведення розвідки та виявлення противника за різних умов місцевості.

За словами старшого викладача кафедри тактико-спеціальних дисциплін підполковника Дмитра Морганюка, головним завданням курсантів під час цього заняття є навчитись вести розвідку в складі розвідувального дозору.

Для цього навчальна група поділена на дві частини: одна працює у ролі розвідників, інша повинна підіграти у ролі противника та вміло влаштувати засідку.

«Завдання – виявити противника на маршруті проведення розвідки. Зробити це необхідно, не виявляючи себе. Встановити місце розташування позицій, чисельність та характер його озброєння. При цьому слід враховувати, що противник також не сидить, склавши руки. У нього може бути бойова охорона, виставлені секрети тощо. Тож, будь-якої миті можна виявити себе та бути знищени», – розповів офіцер.

Цікаво, що реалістичності тренуванням надає застосування спеціальних засобів імітації, а саме пейнтбольне спорядження.

«Воно не є летальним, але створює відчуття, що кулька з фарбою пролітає поруч і може влучити у курсанта, таким чином вивівши його з навчального бою. Окрім того, бій ведеться на коротких дистанціях, що, своєю чергою, вимагає від тих курсантів, котрі призначені виконувати обов’язки командирів, швидко приймати рішення та енергійно керувати ввіреним підрозділом», – розповів Дмитро Морганюк.

Важливо, що використання пейнтбольного спорядження є додатковою мотивацією для курсантів. Вони цілком занурюються в атмосферу завдання та відчувають кураж майже справжнього бою. Як засвідчує досвід, хоч під кінець занять майбутні офіцери майже виснажені від високої інтенсивності тренувань та значних фізичних навантажень, втім абсолютно задоволені.

У підсумку, мета заняття в цілому досягнута. Розвідувальна група виявила противника, втім потрапила в засідку. Основна частина курсантів вийшла з бою без втрат. Водночас, умовно були поранені військовослужбовці з групи прикриття.

Фото: Академія сухопутних військ