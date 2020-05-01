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Чоловік, що перебував під домашнім арештом, намагався проникнути у хостел в центрі Львова

Вероніка Рой

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У п’ятницю вночі патрульні затримали 32-річного чоловіка, який, перебуваючи під домашнім арештом, намагався проникнути у хостел в центрі Львова. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної полії Львівщини.

 

Як повідомля, близько 1-ої години ночі патрульні отримали виклик на вулицю Фурманську, де,  зі слів заявника, невідомий намагався проникнути в хостел. Власник закладу розповів, що особа в світлій куртці під час спроби потрапити у середину, пошкодила ролети та магнітний замок на вхідних дверях. Чоловік зазначив, що з відеокамер спостереження видно, що невідомий міг забігти в під’їзд сусіднього будинку.

«Патрульні негайно прибули та, зайшовши в один із під’їздів,  на третьому поверсі виявили чоловіка. Він співпадав з описами заявника. Пояснити свого вчинку 32-річний львів’янин не зміг», – повідомили патрульні.

Інспектори встановили в базі даних, що чоловік мав би перебувати під домашнім арештом. Саме такий запобіжний захід обрав для нього суд, а він його порушив. На місце події викликали слідчо-оперативну групу Галицького відділу поліції.

Фото: патрульна поліція

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