За 2,5 млн грн відремонтували частину проспекту Червоної Калини та велодоріжку на Зеленій

У Львові завершили ремонтні роботи велодоріжки на вул. Зеленій та асфальтного покриття дороги на частині проспекту Червоної Калини. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Як повідомив заступник голови Сихівської РА Володимир Івасюк, вартість робіт на обох об’єктах становить 2,5 млн грн.

«У дуже поганому стані була бічна смуга на пр. Червоної Калини, від Верхнього Шувару до вул. Хоткевича. Тому цього року ми провели поточний ремонт асфальтного покриття на цьому відрізку. Площа робіт 2900 м2, вартість 1,6 млн грн. Виконало ремонт ТзДВ «ШРБУ № 65». Також у поганому технічному стані була велодоріжка на вул. Зелена. Тому на замовлення нашої адміністрації шляхове-ремонтне підприємство Личаківського району провело поточний ремонт цієї велодоріжки. Площа робіт склала 1345 м2, а вартість робіт 900 тис. грн», – повідомив він.

За його словами, у Сихівському районі Львова немає багато велосмуг. Втім їх облаштовують під час капітального ремонту хідників і вулиць.

«Так, велодоріжку ми облаштувати на вул. Сихівська, під час капітального ремонту вулиці. Також маємо велодоріжки на вул. Стрийська і вул. Стуса», – розповів Володимир Івасюк.

За його словами, у Сихівському районі також проводяться ремонтні роботи на вул. Луганській та капітальний ремонт прибудинкових території. Зокрема, зараз тривають роботи на вул. Гашека, пр. Червоної Калини, 44.

Фот: ЛМР