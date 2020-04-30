У Львові поліцейські врятували дідуся від самогубства

У середу, 29 квітня, на вулиці Чорновола патрульні врятували 79-річного чоловіка, який намагався покінчити життя самогубством. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

Близько 15:00 год. правоохоронці отримали повідомлення, що на балконі другого поверху чоловік похилого віку намагається вчинити суїцид.

За лічені хвилини вони прибули на місце події та помітили на балконі дідуся, який намагався накинути зашморг на шию. Сусідка розповіла, що її чоловік вийшов на балкон і побачив, що дідусь вже задихається. Він обмотав кілька разів довкола шиї дріт.

Поліцейські та сусіди почали спілкуватися з 79-річним чоловіком, переконуючи його цього не робити. Завдяки вдало підібраним словам, дідусь відмовився від своїх намірів і викинув дріт з балкону, але поскаржився, що йому погано і він потребує допомоги медиків.

Порятунок життя є пріоритетом для патрульних “Добре, що ви прийшли – я буду жити!“ – літній чоловік хотів покінчити з життям, однак патрульні і сусіди запобігли невиправномуНа балконі другого поверху, що на вулиці Чорновола, особа похилого віку намагається вчинити суїцид. Такий виклик вчора, близько 15-ї години, отримали патрульні роти ТОР від сусідів дідуся.За лічені хвилини вони прибули на місце події та помітили на балконі чоловіка, який намагався накинути зашморг на шию. Сусідка розповіла, що її чоловік вийшов на балкон і побачив, що дідусь вже задихається. Він обмотав кілька разів довкола шиї дріт.Поліцейські та сусіди почали спілкуватися з 79-річним чоловіком, переконуючи його цього не робити. Завдяки вдало підібраним словам, дідусь відмовився від своїх намірів і викинув дріт з балкону, але поскаржився, що йому погано і він потребує допомоги медиків. На допомогу приїхав екіпаж 4 батальйону.Оскільки двері в квартиру були зачинені, а потерпілий їх не відчиняв. Інспектор роти ТОР Василь Маційовський та командир роти 4 батальйону Юрій Покровський потрапили у квартиру через дах прибудови та помешкання сусідів.Дід стояв на балконі і дуже зрадів, що до нього нарешті прийшли.“Добре, що ви прийшли – я буду жити!“ – сказав він патрульним.Чоловік запевняв, що потребує допомоги медиків, патрульні отримали дозвіл в одного із синів силою відчинити двері.Далі дідуся оглядати медики. Ми вкотре дякуємо небайдужим громадянам, які повідомили в поліцію про цей випадок. Вчасне звернення може врятувати життя!Дякуємо нашим колегам, які віддано ставляться до виконання своєї служби!#ПорядокЦеТи #патрульнаполіція #lvivpolice Posted by Патрульна поліція Львівської області on Thursday, April 30, 2020

«Оскільки двері були зачинені, правоохоронці потрапили у квартиру через дах прибудови та помешкання сусідів. Дідусь стояв на балконі і дуже зрадів, що до нього нарешті прийшли», – йдеться в повідомленні.

Чоловік запевняв, що потребує допомоги медиків, патрульні отримали дозвіл в одного із синів силою відчинити двері. Згодом дідуся оглянули медики.