У Дрогобичі молодик кілька разів вдарив головою в обличчя поліцейського

У Дрогобичі правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом нападу на поліцейського. Так, 19-річний молодик завдав йому кілька ударів головою в обличчя, спричинивши тілесні ушкодження. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській.

Як зазначається, 29 квітня до поліції надійшло повідомлення про конфлікт в одному з місцевих магазинів, учасниками якого були батько та син – місцеві мешканці віком 42 та 19 років. За словами заявника, чоловіки сварились з продавцем, нецензурно лаялись та в інший спосіб порушували публічний порядок.

На місце події виїхала група реагування управління поліції охорони. Правоохоронці припинили правопорушення та запросили учасників конфлікту у відділ поліції для складання протоколу про адміністративне правопорушення, передбачене ст.173 (дрібне хуліганство) КУпАП.

«Під час оформлення матеріалів молодший із чоловіків поводився агресивно, нецензурно висловлювався та не реагував на зауваження правоохоронців. Натомість, він напав на одного з поліцейських та наніс йому кілька ударів головою в обличчя, спричинивши тілесні ушкодження», – інформують у пресслужбі ГУ НП Львівщини.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) ККУ. Тепер молодику загрожує обмеження або позбавлення волі до п’яти років.

Зловмисника затримали, невдовзі суд обере йому міру запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.