ОСТАННІ НОВИНИ

У Дрогобичі молодик кілька разів вдарив головою в обличчя поліцейського

Соломія Головіна

|

У Дрогобичі правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом нападу на поліцейського. Так, 19-річний молодик завдав йому кілька ударів головою в обличчя, спричинивши тілесні ушкодження. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській.

 

Як зазначається, 29 квітня  до поліції надійшло повідомлення про конфлікт в одному з місцевих магазинів, учасниками якого були батько та син – місцеві мешканці віком 42 та 19 років. За словами заявника, чоловіки сварились з продавцем, нецензурно лаялись та в інший спосіб порушували публічний порядок.

На місце події виїхала група реагування управління поліції охорони. Правоохоронці припинили правопорушення та запросили учасників конфлікту у відділ поліції для складання протоколу про адміністративне правопорушення, передбачене ст.173 (дрібне хуліганство) КУпАП.

«Під час оформлення матеріалів молодший із чоловіків поводився агресивно, нецензурно висловлювався та не реагував на зауваження правоохоронців. Натомість, він напав на одного з поліцейських та наніс йому кілька ударів головою в обличчя, спричинивши тілесні ушкодження», – інформують у пресслужбі ГУ НП Львівщини.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) ККУ. Тепер молодику загрожує обмеження або позбавлення волі до п’яти років.

Зловмисника затримали, невдовзі суд обере йому міру запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Один день із життя інфекційної лікарні у Львові  
Вікторія ВОЛЯ
Один день із життя інфекційної лікарні у Львові  

Він мовчки виходить із реанімаційного відділення. Ще декілька хвилин тому на ньому був захисний костюм, який на вигляд ч...

Перетнути 300 метрів кордону за 50 злотих. «Бізнес» під час карантину в ПП «Краківець»
Львівський портал
Перетнути 300 метрів кордону за 50 злотих. «Бізнес» під час карантину в ПП «Краківець»

Чимало наших земляків продовжують повертатися додому зі заробітків. Користуючись ситуацією, підприємливі ділки організов...

Одруження під час карантину. Як у Львові провели перше онлайн-весілля
Вероніка РОЙ
Одруження під час карантину. Як у Львові провели перше онлайн-весілля

У Львові у FestRepublic 22 квітня відбулося перше онлайн-весілля. Святкування проходило дистанційно за допомогою інтерне...

Фільм, який увійде в історію найгучніших президентських PR-кампаній 
Ольга БАЛЬМЕН
Фільм, який увійде в історію найгучніших президентських PR-кампаній 

Перше десятиліття 21 століття – й італійська партія, очолювана дуетом коміка й підприємця, із важливою характерною рисою...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...