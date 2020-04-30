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Пожежу на території шкірзаводу у Львові гасили 32 рятувальники

Наталя Дуляба

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В середу, 29 квітня, на території шкірзаводу «Світанок», що на вул. Городницькій, спалахнула пожежа. Полум’я протягом години гасили 32 рятувальники. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

 

Пожежа виникла орієнтовно о 16:05 год. На відкритій території заводу загорілись дерев’яні піддони.

До гасіння вогню залучили 32 рятувальників та 7 одиниць спецтехніки. Повністю ліквідувати пожежу вдалося трохи більше, ніж через годину – о 17:16 год.

Внаслідок події ніхто не постраждав. Втім повністю згоріли піддони на площі 200 кв м та сендвіч-панелі на площі 70 кв м. Також вогонь пошкодив частину даху будівлі, біля якої знаходились піддони, але сам будинок надзвичайникам вдалося врятувати.

Причини виникнення займання з’ясовують правоохоронці.

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