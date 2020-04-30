Окупанти поранили українського військового

Протягом середи, 29 квітня, збройні формування Російської Федерації порушували режим припинення вогню та 15 разів обстріляли українські позиції на Донбасі. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі Операції об’єднаних сил.

Найактивнішим противник був у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». Тут він відкривав вогонь по наших позиціях біля Водяного, Верхньоторецького, Павлополя, Гнутового, Старогнатівки, Тарамчука, Авдіївки і Мар’їнки. Поблизу Новомихайлівки на українських військових «полював» ворожий снайпер.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» окупанти гатили поблизу Новотошківського, Оріхового і Новозванівки.

Минулої доби противник застосував проти наших воїнів заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатомети різних систем, озброєння бойових машин піхоти, зенітну установку, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Внаслідок ворожих обстрілів один український захисник отримав бойове травмування.

«Підрозділи Об’єднаних сил своєчасно реагували на ворожі збройні провокації та прицільним вогнем по позиціях противника змушували його відмовитись від продовження обстрілів», – кажуть у штабі ООС.

За даними розвідки, 29 квітня українські військовослужбовці знищили одного російського окупанта та щонайменше двох поранили.

Від початку доби 30 квітня на Донбасі російські окупаційні війська активності не проявляли. Втрат серед українських захисників немає.