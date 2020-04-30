На Львівщині двох чоловіків уразило струмом. Один загинув

На Львівщині зафіксовано два випадки ураження струмом людей у полі. Один чоловік загинув, а інший із важкими опіками потрапив до реанімації. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

За даними відомства, 28 квітня до Дрогобицького відділу поліції надійшло повідомлення від громадянки про те, що зник її сусід, 62-річний мешканець Дрогобича. До пошуку чоловіка були задіяні працівники територіального підрозділу поліції, кінологи та військовослужбовці Нацгвардії.

Тіло чоловіка виявили 29 квітня в полі, неподалік одного з підприємств району. Попередньо встановлено, що він загинув внаслідок ураження електричним струмом. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Встановлюють обставини події.

Ще один випадок ураження струмом стався у полі одного із сіл Золочівського району, де із важкими опіками госпіталізували у реанімацію 47-річного працівника сільськогосподарського підприємства

Правоохоронці встановили, що разом з іншим працівником чоловік виконував польові роботи на тракторі. Під час підйому стріла оприскувача доторкнулась до високовольтної лінії електропередач, внаслідок чого працівник був уражений електричним струмом.