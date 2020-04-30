Мешканців Львівщини попереджають про грози і шквали

Сьогодні, 30 квітня, у Львові та області синоптики прогнозують короткочасні грози, сильний вітер, а подекуди – град. Про це Львівському порталу повідомили у регіональному центрі з гідрометеорології.

Вдень територією області пройдуть короткочасні грози, подекуди – град. Пориви вітру сягатимуть до 15-20 м/с.

Хмарно з проясненням. Температура повітря коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла.

У зв’язку з погіршенням погодніх умов мешканців Львівщини закликають дотримуватися правил безпеки. Не ходіть попід розлогими деревами, рекламними щитами та лініями електропередач, а найкраще – дотримуйтеся карантину і без нагальної потреби не виходьте на вулицю.

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