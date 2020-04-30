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Мешканці Залізничного району залишаться без води

Ольга Денисяка

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У четвер, 30 квітня, мешканці 100 вулиць Залізничного району залишаться без водопостачання. Відтак на двох локаціях працюватимуть водовозки. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

У зв’язку з продовженням робіт з реконструкції дороги на вул. Данила Апостола, 30 квітня до 20:00 год. буде призупинено подачу води в Залізничний район міста.

Як повідомили у ЛМКП «Львівводоканал», на двох локаціях – вул. Патона-Каховська та вул. Широка-Сяйво з 10:00 год. працюватимуть водовозки.

Зокрема, водопостачання буде призупинено до вулиць: Повітряна, Сяйво, Олесницького, Тісна, Мирна, Скромна, Чижевського, Моторна, Пропелерна, Доробок, Вигоди, Пілотів, Низинна, Ловецька, Сірка, Підлісна, Потебні, Суботівська, Нечая, Косинського, Широка, Невелика, Дідушка, Олешківська, Планерна, Ангарна, Орельська, Сластіона, Гніздовського, Рудненська, Самарська, Кондратюка, Гайова, Чагарникова, Курмановича, Гречана, Грузинська, Кавказька, Лукича, Житня, Вівсяна, Церетелі, Пшенична, Самбірська, Рівненська, Ірчана, Ліщинова, Вільхова, Городоцька (парна сторона від № 166, непарна сторона від № 241 і до кінця вулиці), Виговського (від початку вулиці до № 70 по парній стороні і до № 31 по непарній стороні), Кричевського, Дрогобицька, Дубнівська, Підгаєцька, Дальня, Полтави, Корсунська, Лютнева, Бакинська, А. Заде, Флінти, Величка, Журавлина, Малицької, Дозвільна, Ряшівська, Сигнівка, Головатого, Годованця, Сигнальна, Гірника, Вагонна, Паровозна, Яворницького, Баштанна, Караджича, Мисливська, Любінська (парна сторона від № 48, непарна сторона від № 71 і докінця вулиці), Терлецького, Патона, Євського, Гіацинтова, Тюльпанова, Трещаківського, Камінна, Каховська, Гарматія, Д. Апостола, Тернова, Болбочана, Сполучна, Ганцова, П’ясецького, Збиральна, Конюшинна, Білогорща, Північна, Авіаційна, Замноводівська, Станційна.

Після завершення ремонтних робіт буде проведена промивка вуличної водопровідної мережі. В період промивки водопроводу можливе тимчасове погіршення якості води: забарвлення води окисом заліза (іржею), що змивається з внутрішніх стінок трубопроводів.

На час проведення перепідключення і промивки новозбудованих трубопроводів мешканців вищевказаних вулиць просять зробити необхідний запас води.

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