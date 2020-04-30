ОСТАННІ НОВИНИ

Львівська філармонія запрошує на онлайн-вікенд із музикою

Вероніка Рой

|

Львівська національна філармонія продовжує цикл онлайн-концертів та трансляцій архівних аудіозаписів. Протягом 1-3 травня відбудуться три події, які можна переглянути на офіційних каналах філармонії. Про це Львівському порталу повідмили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

Так, вікенд з 1 по 3 травня у форматі аудіотрансляції можна буде познайомитись із архівними записами композицій та подій за участі музикантів і колективів філармонії. Першого і третього травня о 18.00 год. та 19.30 год відбудуться трансляції проєктів сучасної музики: концерту-відкриття 25-го Міжнародного фестивалю «Контрасти» та вечір експериментальної електроніки. Записи транслюватимуться на вулицю Чайковського, а усі охочі матимуть можливість паралельно послухати їх на офіційній сторінці Львівської національної філармонії у Facebook.

2 травня о 17.30 оркестр INSO-Львів представить запис події «Lars Danielsson Group Liberetto» із Leopolis Jazz Fest 2018. Трансляція відбудеться на офіційній сторінці INSO-Lviv у Facebook. Також відбудеться спілкування наживо із спеціальними гостями, учасниками концерту, серед яких Ларс Даніельссон, Артем Менделенко, Лаура Марті, Ярослав Шемет. До спілкування ще долучиться Олексій Коган. Детальну інформацію про події можна знайти на офіційному сайтіЛьвівської національної філармонії.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Один день із життя інфекційної лікарні у Львові  
Вікторія ВОЛЯ
Один день із життя інфекційної лікарні у Львові  

Він мовчки виходить із реанімаційного відділення. Ще декілька хвилин тому на ньому був захисний костюм, який на вигляд ч...

Перетнути 300 метрів кордону за 50 злотих. «Бізнес» під час карантину в ПП «Краківець»
Львівський портал
Перетнути 300 метрів кордону за 50 злотих. «Бізнес» під час карантину в ПП «Краківець»

Чимало наших земляків продовжують повертатися додому зі заробітків. Користуючись ситуацією, підприємливі ділки організов...

Одруження під час карантину. Як у Львові провели перше онлайн-весілля
Вероніка РОЙ
Одруження під час карантину. Як у Львові провели перше онлайн-весілля

У Львові у FestRepublic 22 квітня відбулося перше онлайн-весілля. Святкування проходило дистанційно за допомогою інтерне...

Фільм, який увійде в історію найгучніших президентських PR-кампаній 
Ольга БАЛЬМЕН
Фільм, який увійде в історію найгучніших президентських PR-кампаній 

Перше десятиліття 21 століття – й італійська партія, очолювана дуетом коміка й підприємця, із важливою характерною рисою...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...