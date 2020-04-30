Львівська філармонія запрошує на онлайн-вікенд із музикою

Львівська національна філармонія продовжує цикл онлайн-концертів та трансляцій архівних аудіозаписів. Протягом 1-3 травня відбудуться три події, які можна переглянути на офіційних каналах філармонії. Про це Львівському порталу повідмили у пресслужбі Львівської ОДА.

Так, вікенд з 1 по 3 травня у форматі аудіотрансляції можна буде познайомитись із архівними записами композицій та подій за участі музикантів і колективів філармонії. Першого і третього травня о 18.00 год. та 19.30 год відбудуться трансляції проєктів сучасної музики: концерту-відкриття 25-го Міжнародного фестивалю «Контрасти» та вечір експериментальної електроніки. Записи транслюватимуться на вулицю Чайковського, а усі охочі матимуть можливість паралельно послухати їх на офіційній сторінці Львівської національної філармонії у Facebook.

2 травня о 17.30 оркестр INSO-Львів представить запис події «Lars Danielsson Group Liberetto» із Leopolis Jazz Fest 2018. Трансляція відбудеться на офіційній сторінці INSO-Lviv у Facebook. Також відбудеться спілкування наживо із спеціальними гостями, учасниками концерту, серед яких Ларс Даніельссон, Артем Менделенко, Лаура Марті, Ярослав Шемет. До спілкування ще долучиться Олексій Коган. Детальну інформацію про події можна знайти на офіційному сайтіЛьвівської національної філармонії.