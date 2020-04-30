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Двох військових з Львівщини підозрюють у розкраданні запчастин до техніки на мільйон гривень

Вероніка Рой

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На Львівщині повідомили про підозру двом військовослужбовцям, яких підозрюють розкраданні автозапчастин до військової техніки на суму понад 1 мільйон гривень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Державного бюро рослідувань.

 

Зокрема, ДБР повідомило про підозру заступнику командира ремонтного полку та заступнику командира ремонтно-відновлювального батальйону однієї з військових частин, що дислокується на території Львівської області.

«Слідством встановлено, що військовослужбовці впродовж 2019 року налагодили схему викрадення майна з військової частини (запчастин до транспортних засобів). Унаслідок неправомірних дій  посадових осіб попередня сума збитків військової частини склала понад 62 тисячі гривень», – йдеться у повідомленні ДБР.

Під час обшуків у підозрюваних вилучено 21 елемент військової техніки, вартість яких буде встановлена після проведення відповідних експертиз. За результатами проведеної позапланової інвентаризації у господарській діяльності військової частини виявлено недостачу автозапчастин до військової техніки на суму понад 1 мільйон гривень.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу та їх відсторонення від займаних посад. У разі доведення вини, підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 12 років.

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