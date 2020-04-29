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Уряд вирішив контролювати відправку українців на сезонні роботи до ЄС

Андрій Котенський

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Уряд готовий до перемовин з європейськими країнами, які висловлять бажання офіційно запросити українських робітників на сезонні роботи. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на своїй сторінці у Фейсбук після зустрічі з послом Європейського Союзу в Україні Матті Маасікасом та тимчасово повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін, передає кореспондент Львівського порталу.

За словами Дениса Шмигаля, важливою передумовою є легальне працевлаштування строком від 3 місяців із дотриманням усіх соціальних гарантій та належних умов праці українців.

«Координацію цієї роботи буде здійснювати урядовий офіс з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Станом на зараз Уряд не отримував офіційних звернень від інших країн, окрім Фінляндії», – повідомив він.

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