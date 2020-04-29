Уряд призначив головного податківця України

Кабмін на засіданні 29 квітня призначив новим головою Державної податкової служби Олексія Любченка. Про це повідомляє УП.

В податковій сфері Любченко – обличчя не нове. В минулому він працював директором департаменту оподаткування юридичних осіб Державної податкової служби, а у 2009-2011 роках – заступником голови ДПА.

За інформацією ЗМІ, кандидатуру Любченко лобіював міністр фінансів Сергій Марченко і водив його в Офіс президента «на узгодження».

Як повідомляв Львівський портал, 24 квітня уряд звільнив голову Державної податкової служби Сергія Верланова та голову Митної служби Максима Нефьодова.

Водночас УП інформує, що у той же день Верховна Рада підтримала створення тимчасової слідчої комісії для з питань розслідування можливих корупційних дій посадових осіб Державної митної, податкової та фіскальної служб.

В уряді заявляють, що серед причин звільнення очільників митниці та податкової – слабкі показники по надходженню в державний бюджет, наразі Кабмін відбирає «ефективні команди, що реалізують роботу у надскладний час».

26 квітня уряд оголосив конкурс на нового голову Державної податкової служби, з дедлайном подачі документів в один день.

Згодом стало відомо, що Кабінет міністрів дозволив 24-го квітня призначити голову та заступника голови Державної податкової служби без конкурсу, наразі нового очільника обрали за результатами співбесіди.

Фото: УП