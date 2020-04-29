У Львові патрульні допомогли водієві, у якого стався інсульт

На вул. Трускавецькій двоє поліцейських надали першу допомогу водієві, у якого стався інсульт. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

Інцидент стався у вівторок, 28 квітня, близько 13:00 год. на вул. Трускавецькій. Інспектори помітили припаркований автомобіль ВАЗ 2109, із водійського сидіння якого випав чоловік.

«Патрульні Юрій Цебенко та Роман Страмик негайно підбігли та відразу почали надавати домедичну допомогу. Чоловік перебував у напівпритомному стані, його судомило, а обличчя набувало синього відтінку. З автомобіля вибіг пасажир, який повідомив, що його вітчиму раптово стало погано, і у нього може бути інсульт. Інспектори поклали чоловіка на бік та не давали йому знепритомніти, постійно розмовляли з ним та контролювали дихання», – йдеться у повідомленні.

Паралельно патрульні викликали на місце швидку допомогу. Прибувши, медики підтвердили, що у чоловіка стався інсульт, і госпіталізували його у лікарню.