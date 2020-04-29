Поглиблюють підвал та вивозять ґрунт: мешканці будинку на Степана Бандери бояться його руйнації

Мешканці триповерхівки на вулиці Степана Бандери, 57 у Львові б’ють на сполох – їх обурює те, що власники аптеки, що знаходиться на першому поверсі будинку, розпочали роботи з поглиблення підвалу. Люди переймаються, що це може призвести до руйнації будинку. Про це у коментарі Львівському порталу розповіла голова ОСББ «Золота підкова» Лариса Шлапак.

За її словами, власниками аптеки та підвального приміщення є мати та син. Спершу підвал використовували як господарське приміщення. Втім у 2018 році мешканці дізналися, що власники планують проводити у цьому нежитловому приміщенні ремонтні роботи.

У 2016 році син власниці аптеки отримав дозвіл на реставрацію з переплануванням частини нежитлових приміщень на вул. Степана Бандери,57 у м. Львові під магазин промислових товарів з влаштуванням дверного прорізу на місці віконного отвору. Втім, як зазначає Лариса Шлапак, дозвіл мали б узгодити з балансоутримувачем та погодити з співвласниками будинку (ОСББ). Проте, за її словами, цього не було.

«Спершу вони запевняли людей, що це лише косметичний ремонт, однак згодом власники аптеки почали проводити роботи із вивезення ґрунту та поглиблення підвалу на небезпечну глибину. Їм надали якийсь дозвіл не узгоджений з ОСББ. Оскільки у 2010 році у нас у будинку було створено ОСББ – ми є балансоутримувачами і маємо право та зобов’язані контролювати, що відбувається у будинку. Зі сторони вулиці Степана Бандери замість вікна пробили дверний отвір. Та таким чином обладнують вхід в підвальне приміщення. Ми точно не знаємо, що там буде, але підозрюємо, що це може бути кнайпа», – розповіла Лариса Шлапак.

Влітку 2019 року мешканці звернулися до фахівців, які провели обстеження підвальних приміщень та фундаментів будинку на вулиці Степана Бандери, 57. Як розповіла Львівському порталу мешканка будинку Романія Бачманюк, екпертиза показала, що поглиблення ґрунту нижче підошви фундаменту неможливе, оскільки це несе загрозу обвалу будинку. Відтак Державна архітектурно-будівельна інспекція у Львівській області видала припис про зупинення підготовчих та будівельних робіт.

«Ми зробили копію цього висновку та направили в Управління охорони історичного середовища та Державну архітектурно-будівельну інспекцію у Львівській області. Лише тоді ДАБІ видали припис зупинити ці роботи. Це було приблизно у вересні 2019 року. Також був складений адмінпротокол на виконавця робіт та фірму. З 1 квітня, скориставшись можливістю, що ДАБІ не виходить на перевірки, вони знову відновили роботу у підвалі. Там кожного дня працюють відбійним молотком. Ми зверталися у поліцію, на Гарячю лінію міста, але все марно», – каже мешканка будинку Романія Бачманюк.

Лариса Шлапак додає, що мешканці вже два роки зверталися до керівників Франківської районної адміністрації м.Львова, Львівської міської ради, ДАБі Львівської області зі скаргами і проханнями скасувати неправомірно виданий дозвіл. Але, за словами мешканців будинку, навіть після припису ДАБІ, роботи у підвалі й надалі провдять.

«У двох квартирах на верхніх поверхах через ці роботи пішла так звана сіточка. Ми консультувалися і нам сказали, що, якщо понижується рівень у підвальних приміщеннях, то оця сіточка починає з’являтиcя якраз на верхніх поверхах», – зазначила вона.

У мерії Львова Львівському порталу пояснили, у випадку, якщо є припис ДАБІ на заборону проведення робіт, тоді далі цією справою повинні займатися правоохоронці.

Фото: мешканців будинку