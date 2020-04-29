Як у Львові ремонтують вулицю Друкарську

У Львові триває поточний ремонт вул. Друкарської. Його вартість – близько 1,5 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Як зазначають у Галицькій районній адміністрації, розпочали роботи на початку квітня. Ремонт триває на ділянці від пл. Ринок до вул. Гавришкевича. Тут буде перестелено дорожнє покриття існуючими матеріалами – бруківкою, а також буде облаштовано тротуари. Станом на зараз підрядник вже розпочав стелити бруківку.

Роботи виконує ЛКП «ШРП Галицького району» на наше замовлення. Вартість робіт складає близько 1,5 млн грн.

Повністю завершити весь об’єм робіт плануємо до середини червня цього року.

Фото: ЛМР