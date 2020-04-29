ОСТАННІ НОВИНИ

Як у Львові ремонтують вулицю Друкарську

Соломія Головіна

|

У Львові триває поточний ремонт вул. Друкарської. Його вартість – близько 1,5 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Як зазначають у Галицькій районній адміністрації, розпочали роботи на початку квітня. Ремонт триває на ділянці від пл. Ринок до вул. Гавришкевича. Тут буде перестелено дорожнє покриття існуючими матеріалами  –  бруківкою, а також буде облаштовано тротуари. Станом на зараз підрядник вже розпочав стелити бруківку.

Роботи виконує ЛКП «ШРП Галицького району» на наше замовлення. Вартість робіт складає близько 1,5 млн грн.

Повністю завершити весь об’єм робіт плануємо до середини червня цього року.

Фото: ЛМР

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Один день із життя інфекційної лікарні у Львові  
Вікторія ВОЛЯ
Один день із життя інфекційної лікарні у Львові  

Він мовчки виходить із реанімаційного відділення. Ще декілька хвилин тому на ньому був захисний костюм, який на вигляд ч...

Перетнути 300 метрів кордону за 50 злотих. «Бізнес» під час карантину в ПП «Краківець»
Львівський портал
Перетнути 300 метрів кордону за 50 злотих. «Бізнес» під час карантину в ПП «Краківець»

Чимало наших земляків продовжують повертатися додому зі заробітків. Користуючись ситуацією, підприємливі ділки організов...

Одруження під час карантину. Як у Львові провели перше онлайн-весілля
Вероніка РОЙ
Одруження під час карантину. Як у Львові провели перше онлайн-весілля

У Львові у FestRepublic 22 квітня відбулося перше онлайн-весілля. Святкування проходило дистанційно за допомогою інтерне...

Фільм, який увійде в історію найгучніших президентських PR-кампаній 
Ольга БАЛЬМЕН
Фільм, який увійде в історію найгучніших президентських PR-кампаній 

Перше десятиліття 21 століття – й італійська партія, очолювана дуетом коміка й підприємця, із важливою характерною рисою...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...