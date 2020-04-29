ОСТАННІ НОВИНИ

Експосадовцю ЛОР, який допоміг «роздерибанити» 400 тисяч, загрожує до п’яти років за ґратами

Наталя Дуляба

|

Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт щодо 57-річного колишнього очільника комунального підприємства Львівської облради, якого підозрюють у розкраданні 400 000 грн. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

Як встановили правоохоронці, виконуючий обов’язки директора одного з комунальних підприємств Львівської обласної ради, 57-річний львів’янин, здійснював технагляд за переоснащенням котелень у лікарні на Городоччині та в школі на Радехівщини. Втім посадовець затвердив акти виконаних робіт із недостовірними даними.

Зокрема, до переліку внесли роботи, які фактично не були виконані. Внаслідок цього підрядникам було безпідставно переказано більше 400 000 гривень із обласного бюджету, що підтверджується висновками судово­-економічної, будівельно-технічної та інших експертиз.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 та ч.2 ст.367 ККУ (службова недбалість).

Максимальне покарання, яке йому загрожує, – позбавлення волі на строк від двох до п’яти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Поліцейські вже завершили досудове розслідування, а обвинувальний акт скерували до суду, який і обиратиме покарання для експосадовця Львівської облради.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Один день із життя інфекційної лікарні у Львові  
Вікторія ВОЛЯ
Один день із життя інфекційної лікарні у Львові  

Він мовчки виходить із реанімаційного відділення. Ще декілька хвилин тому на ньому був захисний костюм, який на вигляд ч...

Перетнути 300 метрів кордону за 50 злотих. «Бізнес» під час карантину в ПП «Краківець»
Львівський портал
Перетнути 300 метрів кордону за 50 злотих. «Бізнес» під час карантину в ПП «Краківець»

Чимало наших земляків продовжують повертатися додому зі заробітків. Користуючись ситуацією, підприємливі ділки організов...

Одруження під час карантину. Як у Львові провели перше онлайн-весілля
Вероніка РОЙ
Одруження під час карантину. Як у Львові провели перше онлайн-весілля

У Львові у FestRepublic 22 квітня відбулося перше онлайн-весілля. Святкування проходило дистанційно за допомогою інтерне...

Фільм, який увійде в історію найгучніших президентських PR-кампаній 
Ольга БАЛЬМЕН
Фільм, який увійде в історію найгучніших президентських PR-кампаній 

Перше десятиліття 21 століття – й італійська партія, очолювана дуетом коміка й підприємця, із важливою характерною рисою...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...