Експосадовцю ЛОР, який допоміг «роздерибанити» 400 тисяч, загрожує до п’яти років за ґратами

Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт щодо 57-річного колишнього очільника комунального підприємства Львівської облради, якого підозрюють у розкраданні 400 000 грн. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Як встановили правоохоронці, виконуючий обов’язки директора одного з комунальних підприємств Львівської обласної ради, 57-річний львів’янин, здійснював технагляд за переоснащенням котелень у лікарні на Городоччині та в школі на Радехівщини. Втім посадовець затвердив акти виконаних робіт із недостовірними даними.

Зокрема, до переліку внесли роботи, які фактично не були виконані. Внаслідок цього підрядникам було безпідставно переказано більше 400 000 гривень із обласного бюджету, що підтверджується висновками судово­-економічної, будівельно-технічної та інших експертиз.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 та ч.2 ст.367 ККУ (службова недбалість).

Максимальне покарання, яке йому загрожує, – позбавлення волі на строк від двох до п’яти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Поліцейські вже завершили досудове розслідування, а обвинувальний акт скерували до суду, який і обиратиме покарання для експосадовця Львівської облради.