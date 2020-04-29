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30 квітня 100 вулиць у Залізничному районі будуть без води

Вероніка Рой

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У четвер, 30 квітня, у Львові через проведення ремонтних робіт 100  вулиць у Залізничному районі залишиться без водопостачання. Про це інформує пресслужба «Львівводоканалу».

У зв’язку з продовженням робіт по реконструкції дороги на вул. Данила Апостола 30 квітня заплановано переключення водопроводів. Відтак через з 09:00 до 20:00 год. буде припинено подачу води в Залізничний район міста. Зокрема, на вулицях:

  • А.Заде
  • Авіаційна
  • Ангарна
  • Бакинська
  • Баштанна
  • Білогорща
  • Болбочана
  • Вагонна
  • Величка
  • Виговського (від №2-70 по парній стороні і від №1-31 по непарній)
  • Вигоди
  • Вівсяна
  • Вільхова
  • Гайова
  • Ганцова
  • Гарматія
  • Гіацинтова
  • Гірника
  • Гніздовського
  • Годованця
  • Головатого
  • Городоцька (парна сторона від №166 непарна сторона від №241 і до кінця вулиці)
  • Гречана
  • Грузинська
  • Д.Апостола
  • Дальня
  • Дідушка
  • Дозвільна
  • Доробок
  • Дрогобицька
  • Дубнівська
  • Євського
  • Житня
  • Журавлина
  • Замноводівська
  • Збиральна
  • Ірчана
  • Кавказька
  • Камінна
  • Караджича
  • Каховська
  • Кондратюка
  • Конюшинна
  • Корсунська
  • Косинського
  • Кричевського
  • Курмановича
  • Ліщинова
  • Ловецька
  • Лукича
  • Любінська (парна сторона від №48 непарна сторона від №71 і докінця вулиці)
  • Лютнева
  • Малицької
  • Мирна
  • Мисливська
  • Моторна
  • Невелика
  • Нечая
  • Низинна
  • Олесницького
  • Олешківська
  • Орельська
  • П’ясецького
  • Паровозна
  • Патона
  • Північна
  • Підгаєцька
  • Підлісна
  • Пілотів
  • Планерна
  • Повітряна
  • Полтави
  • Потебні
  • Пропелерна
  • Пшенична
  • Рівненська
  • Рудненська
  • Ряшівська
  • Самарська
  • Самбірська
  • Сигнальна
  • Сигнівка
  • Сірка
  • Скромна
  • Сластіона
  • Сполучна
  • Станційна
  • Суботівська
  • Сяйво
  • Татарбунарська
  • Терлецького
  • Тернова
  • Тісна
  • Трещаківського
  • Тюльпанова
  • Флінти
  • Церетелі
  • Чагарникова
  • Чижевського
  • Широка
  • Яворницького

У «Львівводоканалу» додають, що після завершення ремонтних робіт буде проведена промивка вуличної водопровідної мережі. В період промивки водопроводу можливе тимчасове погіршення якості води: забарвлення води окисом заліза (іржею), що змивається з внутрішніх стінок трубопроводів.

Також з 10 год. 30 квітня у Залізничному районі працюватимуть водовозки на вул.:

  • Патона-Каховська
  • Широка-Сяйво

Відповідно до реєстрації зверень мешканців, які надходитимуть на гарячу лінію «Львівводоканалу» можлива зміна дислокації водовозів.

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