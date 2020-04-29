30 квітня 100 вулиць у Залізничному районі будуть без води

У четвер, 30 квітня, у Львові через проведення ремонтних робіт 100 вулиць у Залізничному районі залишиться без водопостачання. Про це інформує пресслужба «Львівводоканалу».
У зв’язку з продовженням робіт по реконструкції дороги на вул. Данила Апостола 30 квітня заплановано переключення водопроводів. Відтак через з 09:00 до 20:00 год. буде припинено подачу води в Залізничний район міста. Зокрема, на вулицях:
- А.Заде
- Авіаційна
- Ангарна
- Бакинська
- Баштанна
- Білогорща
- Болбочана
- Вагонна
- Величка
- Виговського (від №2-70 по парній стороні і від №1-31 по непарній)
- Вигоди
- Вівсяна
- Вільхова
- Гайова
- Ганцова
- Гарматія
- Гіацинтова
- Гірника
- Гніздовського
- Годованця
- Головатого
- Городоцька (парна сторона від №166 непарна сторона від №241 і до кінця вулиці)
- Гречана
- Грузинська
- Д.Апостола
- Дальня
- Дідушка
- Дозвільна
- Доробок
- Дрогобицька
- Дубнівська
- Євського
- Житня
- Журавлина
- Замноводівська
- Збиральна
- Ірчана
- Кавказька
- Камінна
- Караджича
- Каховська
- Кондратюка
- Конюшинна
- Корсунська
- Косинського
- Кричевського
- Курмановича
- Ліщинова
- Ловецька
- Лукича
- Любінська (парна сторона від №48 непарна сторона від №71 і докінця вулиці)
- Лютнева
- Малицької
- Мирна
- Мисливська
- Моторна
- Невелика
- Нечая
- Низинна
- Олесницького
- Олешківська
- Орельська
- П’ясецького
- Паровозна
- Патона
- Північна
- Підгаєцька
- Підлісна
- Пілотів
- Планерна
- Повітряна
- Полтави
- Потебні
- Пропелерна
- Пшенична
- Рівненська
- Рудненська
- Ряшівська
- Самарська
- Самбірська
- Сигнальна
- Сигнівка
- Сірка
- Скромна
- Сластіона
- Сполучна
- Станційна
- Суботівська
- Сяйво
- Татарбунарська
- Терлецького
- Тернова
- Тісна
- Трещаківського
- Тюльпанова
- Флінти
- Церетелі
- Чагарникова
- Чижевського
- Широка
- Яворницького
У «Львівводоканалу» додають, що після завершення ремонтних робіт буде проведена промивка вуличної водопровідної мережі. В період промивки водопроводу можливе тимчасове погіршення якості води: забарвлення води окисом заліза (іржею), що змивається з внутрішніх стінок трубопроводів.
Також з 10 год. 30 квітня у Залізничному районі працюватимуть водовозки на вул.:
- Патона-Каховська
- Широка-Сяйво
Відповідно до реєстрації зверень мешканців, які надходитимуть на гарячу лінію «Львівводоканалу» можлива зміна дислокації водовозів.
Вероніка Рой