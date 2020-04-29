30 квітня 100 вулиць у Залізничному районі будуть без води

У четвер, 30 квітня, у Львові через проведення ремонтних робіт 100 вулиць у Залізничному районі залишиться без водопостачання. Про це інформує пресслужба «Львівводоканалу».

У зв’язку з продовженням робіт по реконструкції дороги на вул. Данила Апостола 30 квітня заплановано переключення водопроводів. Відтак через з 09:00 до 20:00 год. буде припинено подачу води в Залізничний район міста. Зокрема, на вулицях:

А.Заде

Авіаційна

Ангарна

Бакинська

Баштанна

Білогорща

Болбочана

Вагонна

Величка

Виговського (від №2-70 по парній стороні і від №1-31 по непарній)

В игоди

игоди Вівсяна

Вільхова

Гайова

Ганцова

Гарматія

Гіацинтова

Гірника

Гніздовського

Годованця

Головатого

Городоцька (парна сторона від №166 непарна сторона від №241 і до кінця вулиці)

Гречана

Грузинська

Д.Апостола

Дальня

Дідушка

Дозвільна

Доробок

Дрогобицька

Дубнівська

Євського

Житня

Журавлина

Замноводівська

Збиральна

Ірчана

Кавказька

Камінна

Караджича

Каховська

Кондратюка

Конюшинна

Корсунська

Косинського

Кричевського

Курмановича

Ліщинова

Ловецька

Лукича

Любінська (парна сторона від №48 непарна сторона від №71 і докінця вулиці)

Лютнева

Малицької

Мирна

Мисливська

Моторна

Невелика

Нечая

Низинна

Олесницького

Олешківська

Орельська

П’ясецького

Паровозна

Патона

Північна

Підгаєцька

Підлісна

Пілотів

Планерна

Повітряна

Полтави

Потебні

Пропелерна

Пшенична

Рівненська

Рудненська

Ряшівська

Самарська

Самбірська

Сигнальна

Сигнівка

Сірка

Скромна

Сластіона

Сполучна

Станційна

Суботівська

Сяйво

Татарбунарська

Терлецького

Тернова

Тісна

Трещаківського

Тюльпанова

Флінти

Церетелі

Чагарникова

Чижевського

Широка

Яворницького

У «Львівводоканалу» додають, що після завершення ремонтних робіт буде проведена промивка вуличної водопровідної мережі. В період промивки водопроводу можливе тимчасове погіршення якості води: забарвлення води окисом заліза (іржею), що змивається з внутрішніх стінок трубопроводів.

Також з 10 год. 30 квітня у Залізничному районі працюватимуть водовозки на вул.:

Патона-Каховська

Широка-Сяйво

Відповідно до реєстрації зверень мешканців, які надходитимуть на гарячу лінію «Львівводоканалу» можлива зміна дислокації водовозів.