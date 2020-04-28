За бюджетні гроші мерія пропонує запустити у Львові платну «швидку»

У міській раді Львова пропонують за бюджетні кошти придбати у лізинг 10 карет швидкої медичної допомоги, послуги яких будуть платними. Про це сьогодні, 28 квітня, йшлося під час позачергового засідання сесії Львівської міськради, передає кореспондент Львівського порталу.

Так, депутати розглядали ухвалу, якою мали б дозволити міській лікарні швидкої допомоги купити у лізинг 10 карет «швидких». Отримати їх медзаклад мав би вже до кінця 2020 року.

Вартість таких спеціалізованих машин мала б становити не більше 30 млн грн, при цьому оплатити всю суму потрібно було б протягом трьох років. Водночас до вартості «швидких» потрібно додати ще й 19% лізингової ставки.

Під час обговорення з’ясувалось, що десяток нових карет «швидких» мав би надавати львів’янам платні послуги.

«Нам на гуманітарній комісії було не до кінця зрозуміло, для кого будуть ці «швидкі». Ми почули, що це буде можливість викликати «швидку» на платній основі. М’яко кажучи, нас це занепокоїло, адже виглядає так, що така послуга для багатих буде впроваджуватись за кошти всіх львів’ян», – сказала депутатка Олена Пасевич. «Бюджетна комісія також не зрозуміла, для чого це робиться. У нас немає статистики щодо кількості «швидких», які підпорядковуються області і не приїжджають на виклики до львів’ян, який час очікування пацієнтів, яка кількість звернень за такою ургентною допомогою. Якби ми мали цю інформацію, тоді б змогли зробити висновок, чи вистачить нам 10 «швидких», можливо, нам потрібно 20-30 машин?», – заявила Уляна Пак.

Своєю чергою директорка департаменту економічної політики Ірина Кулинич пояснила, що платні «швидкі» у Львові хочуть ввести, аби покращити якісь надання екстреної медичної допомоги.

«Це насамперед для того, щоб така послуга була доступна для всіх львів’ян, для того, щоб збільшити кількість карет «швидких» у Львові, і щоб машини вчасно приїжджали до хворих. Тому ми пропонуємо мати своїх 10 карет швидкої допомоги. З обласним Центром медицини катастроф ми пропрацюємо, яким чином їх «вплести» в існуючу систему, аби мешканці Львова могли їх викликати», – зауважила Ірина Кулинич.

Втім питання того, яким чином має функціонувати така платна «швидка» у Львові, залишилось відкритим. Депутати не розуміли, яким чином викликати такі машини екстреної допомоги. На їхню думку, було б неправильно вводити для цього окремий номер, а не 103.

«Розквіт медицини катастроф у Львові був, напевне, ще перед підготовкою до Євро-2012. Потім міську станцію швидкої допомоги передали в обласне підпорядкування. Зараз потреби служби екстреної медичної допомоги – це додатково 50 сучасних машин і два гелікоптери. Але до цього ще трохи далеко… Я підтверджую, що Львову потрібні додаткові машини швидкої допомоги. Та не варто їх купувати, не передбачивши, хто буде обслуговувати ці машини, скільки потрібно ще коштів, щоб налагодити їхню ефективну роботу, як їх синхронізувати у єдиній службі екстреної медичної допомоги», – підкреслив Ігор Стояновський, який є заступником головного лікаря з хірургічної роботи 8-ої міської лікарні.

Під час обговорення депутати наголошували, що нові карети «швидкої» потрібні Львову. Проте купувати їх за бюджетні кошти, а потім ще й брати гроші львів’ян за екстрену допомогу, є неприйнятно.

«Насправді це ненормально, коли ми закладаємо на закупівлю цих машин такі кошти, окремо ще є лізингові втрати, а потім кажемо, щоб львів’яни платили за приїзд «швидких». Екстрена допомога – це соціально важлива річ, думки про те, щоб платити, навіть у думках не має бути», – резюмував Сергій Івах.

Зрештою після жвавої дискусії депутати вирішили перенести розгляд цього питання на одну з наступних сесій Львівської міськради.