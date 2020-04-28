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У Радехові вщент згоріла іномарка

Соломія Головіна

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У Радехові спалахнула пожежа у автомобілі Mercedes-Benz А 140. Вогонь вщент знищив транспортний засіб. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС у Львівській області.

 

Інформація про займання надійшла рятувальникам 27 квітня о 15:08 год.

Рятувальники  повністю ліквідували пожежу о 15:18 год. Зважаючи на швидке розповсюдження вогню, врятувати від знищення автомобіль не вдалось.

Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Причини займання з’ясовують правоохоронці.

Фото: ДСНС Львівщини

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