У Радехові вщент згоріла іномарка

У Радехові спалахнула пожежа у автомобілі Mercedes-Benz А 140. Вогонь вщент знищив транспортний засіб. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС у Львівській області.

Інформація про займання надійшла рятувальникам 27 квітня о 15:08 год.

Рятувальники повністю ліквідували пожежу о 15:18 год. Зважаючи на швидке розповсюдження вогню, врятувати від знищення автомобіль не вдалось.

Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Причини займання з’ясовують правоохоронці.

Фото: ДСНС Львівщини