У Львові не дозволили створити Медичну раду, куди мали «прилаштувати» екснардепа від «Самопомочі»

Депутати Львівської міськради провалили голосування за створення корпорації «Медична рада», яка мала б фінансуватись із бюджету Львова. «За» відповідну ухвалу сьогодні, 28 квітня, під час позачергової сесії проголосували лише 19 депутатів, передає кореспондент Львівського порталу.

Так, корпорація «Медична рада» мала б бути юридичною особою, яка входила б у склад трьох медзакладів Львова: дитячої клінічної лікарні, лікарні швидкої медичної допомоги і 8-ої міської клінічної лікарні.

Органом управління новоствореної установи мало б бути правління, до складу якого у мерії планували включити очільника міського управління охорони здоров’я Володимира Зуба, головних лікарів вищезгаданих лікарень та заступника начальника з медичної часини військового госпіталю (вул. Личаківська) Тараса Кльофу, який водночас є депутатом Львівської міськради від «Самопомочі».

Втім чим саме мала б займатись новоспечена Медична рада, достеменно не відомо. Через це скаржились депутати, адже вони не розуміли, навіщо створювати додатковий орган.

Цікавим є також і те, що діяльність Медичної ради мала би фінансуватись із бюджету Львова. Спочатку на ці потреби планували закласти 5 млн грн, однак в остаточній ухвалі сума зросла аж до 25 млн грн.

«Особисто я сприймаю цю ухвалу як персональну образу. Чому? Тому що вона не наповнена жодним змістом. Тут є порожні слова про ефективність, маркетинг і ще якісь речі. Але ми не розуміємо, на що ми надаємо ті 25 млн грн. Чим буде займатись ця установа? Зараз ніхто у сесійній залі не розуміє, які її цілі, функції», – обурилась депутатка Уляна Пак.

Створення нової медичної структури виклало жваве і тривале обговорення у сесійній залі, під час якого «випливла» ще одна пікантна деталь. За неофіційними даними, до складу Медичної ради мав би увійти нардеп VIII скликання від «Самопомочі» Олег Березюк.

«Немає ніякого сенсу у цій Медичній раді, крім працевлаштування народного депутата минулого скликання від «Самопомочі», – сказав Петро Адамик. Цю тему продовжив і депутат Андрій Рікота: «Пан Садовий вже стільки років при владі у Львові, що, напевно, настав той момент, коли він починає втрачати банальні навики. Маючи бажання працевлаштувати свого колегу, робити це таким примітивним і неестетичним способом?».

Міський голова Львова Андрій Садовий не зміг відповісти на претензії депутатів, адже не прийшов на сесію, посилаючись на погане самопочуття. Натомість весь удар на себе взяла його заступниця з гуманітарних питань Галина Слічна. Вона запевняла депутатський корпус у тому, що створення такої ради є важливим задля побудови стратегії розвитку медичної галузі міста.

На запитання депутатів щодо ролі Олега Березюка у Медичній раді, то Галина Слічна відповіла, що нічого про це не знає.

«Якщо відкинути політику, то це (Медична рада – ред) – фантастична річ. Це є стратегія розвитку медичної галузі міста. Це дуже важливо, коли збираються розумні люди і думають над розвитком медичної галузі. І ситуація, яка виникла з коронавірусом, насправді доводять, що такі речі є дуже необхідними. Можна подаватись на ґранти, можна запрошувати фантастичних фахівців… Якщо говорити про філософію і про те, чим би ця інституція мала займатися, то це є народження хороших ідей мудрими людьми», – пояснила Слічна.

Упродовж усього обговорення депутати наголошували, що ідея створення Медичної ради є незрозумілою і нераціональною, яка обійдеться Львову у чималу суму.

«Давайте тоді створимо транспортну раду, освітню раду, раду ШРП, раду ЛКП? А потім створимо ще вищу раду, яка би за тим всім наглядала. Всюди зменшують кількість таких структур, щоб мінімізувати процеси, а ми навпаки все робимо для того, щоб стежити за людьми і не давати можливість їм працювати. В нас є головні лікарі медзакладів, очільник міського управління охорони здоров’я, профільний заступник мера. Вважаю, що всі достойно працюють і виконують свої обов’язки», – резюмував Ігор Телішевський.

Після годинного обговорення депутати вирішили голосувати. «За» проголосували 19 обранців громади, тому сесія Львівської міськрад не дала згоди на створення корпорації «Медична рада».

Додамо, що Олег Березюк до того, як став нардепом, працював у Львівській міській раді директором департаменту гуманітарної політики та заступником мера Львова. Як вказано на сайті «Самопомочі», він є засновником благодійного медичного фонду, а також експертом у низці сфер, зокрема й у медицині.