ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові на час карантину призупинили роботу маршруту № 2А

Вероніка Рой

|

На час карантину через низький пасажиропотік призупинили курсування маршруту № 2А. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськї ради.

 

За словами директора ЛК АТП № 1 Ореста Хамули, через карантин пасажиропотік на маршруті № 2А є вкрай низьким, оскільки не працюють – автостанція «Західна», університет, та низка інших об’єктів, розташованих по маршруту № 2А.

«У зв’язку з цим випуск автобусів на маршрут № 2А тимчасово призупинений, а вивільнені автобуси додані на маршрут № 52, який курсує з смт. Рудно на вул. Варшавську», – повідомив Орест Хамула.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Перетнути 300 метрів кордону за 50 злотих. «Бізнес» під час карантину в ПП «Краківець»
Львівський портал
Перетнути 300 метрів кордону за 50 злотих. «Бізнес» під час карантину в ПП «Краківець»

Чимало наших земляків продовжують повертатися додому зі заробітків. Користуючись ситуацією, підприємливі ділки організов...

Одруження під час карантину. Як у Львові провели перше онлайн-весілля
Вероніка РОЙ
Одруження під час карантину. Як у Львові провели перше онлайн-весілля

У Львові у FestRepublic 22 квітня відбулося перше онлайн-весілля. Святкування проходило дистанційно за допомогою інтерне...

Фільм, який увійде в історію найгучніших президентських PR-кампаній 
Ольга БАЛЬМЕН
Фільм, який увійде в історію найгучніших президентських PR-кампаній 

Перше десятиліття 21 століття – й італійська партія, очолювана дуетом коміка й підприємця, із важливою характерною рисою...

Що чекатиме ринок новобудов після карантину
Омелян ШЕВЧУК
Що чекатиме ринок новобудов після карантину

В умовах сьогодення кожен бізнес отримує безліч питань, які турбують клієнтів, партнерів та інвесторів. Ринок нерухомост...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...