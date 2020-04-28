У Львові на час карантину призупинили роботу маршруту № 2А

На час карантину через низький пасажиропотік призупинили курсування маршруту № 2А. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськї ради.

За словами директора ЛК АТП № 1 Ореста Хамули, через карантин пасажиропотік на маршруті № 2А є вкрай низьким, оскільки не працюють – автостанція «Західна», університет, та низка інших об’єктів, розташованих по маршруту № 2А.

«У зв’язку з цим випуск автобусів на маршрут № 2А тимчасово призупинений, а вивільнені автобуси додані на маршрут № 52, який курсує з смт. Рудно на вул. Варшавську», – повідомив Орест Хамула.