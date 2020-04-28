Стадіони та спортмайданчики Львова обіцяють відремонтувати на 47 млн

Загальна сума коштів, передбачених у 2020 році з бюджету розвитку для галузі освіти, становить понад 237 млн грн. Зокрема, йде мова про оновлення спортивної інфраструктури, проведення капітальних ремонтів дахів і харчоблоків та придбання сучасного обладнання. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

На роботи із відновлення закладів дошкільної освіти передбачено кошти у сумі 26, 2 млн грн. Кошти передбачені на продовження робіт у закладах, які заплановано відкрити у 2020 році. Зокрема, йдеться про садочки на вул. Медової Печери, 13, вул. Виговського, 1а, вул. Олесницького, 2, вул. Грінченка, 4а, вул. Чижевського, 43, вул. Дністерська, 25, вул. Клепарівська, 31.

На ремонт спортивних стадіонів та майданчиків передбачено асигнування у сумі 47 млн грн.

Продовжуються ремонтні роботи на:

19 спортивних майданчиках: СЗШ № 57, № 36, № 3, № 82, № 20, № 66, № 6, № 15, № 91, № 97, № 30, № 47, ЗШ «Дивосвіт», ЛФМЛ, ЛПГ, Львівський економічний ліцей, ліцей № 18, № 2, гімназія «Престиж»,

5 стадіонах: СЗШ № 40, № 23, № 54, № 43, № 65.

Також частково розпочато виконання робіт на спортивних майданчиках у 20 навчальних закладах (ПШ «Світанок», ліцей ім. В. Стуса, ліцей Галицький, ліцей «Лідер», ліцей «Інтелект», СЗШ № 1, № 9, № 77, № 29, № 49, № 31, № 45, № 32, № 84, № 30, ліцей № 75, № 80, № 38, № 94, ЛУГГ).

Крім того, виготовляється проєктно-кошторисна документація на створення спортивних майданчиків для 28 навчальних закладів міста.

Окрему увагу місто приділяє ремонту басейнів у школах і садочках. На відновлення басейнів виділено асигнування загальною вартістю 9,8 млн грн. Зараз проводяться ремонтні роботи 3 басейнів (школи № 29, № 72, № 86) та коригується і виготовляється проєктно-кошторисна документація на виконання робіт ще для 7 басейнів: у чотирьох школах (ліцей ім. І. Пулюя, СЗШ «Первоцвіт», СЗШ № 43, ліцей № 94) та трьох закладах дошкільної освіти (ЗДО № 57, ЗДО «Веселка», ЗДО № 5).

На ремонт спортивних залів передбачено 22,7 млн грн. Зокрема, тривають ремонтні роботи у 5 спортзалах, які розпочались у попередньому періоді — у школах № 7, № 17, № 47, № 50 та в Класичній гімназії.

Управління освіти проводить капітальні ремонти харчоблоків на загальну суму 14 млн грн. У трьох закладах (СЗШ № 2, № 48 та ЛСЗШ «Будокан») тривають ремонтні роботи, які розпочались у попередньому періоді та розпочато виконання робіт ще у 9 харчоблоках загальноосвітніх навчальних закладах (СЗШ № 54, № 68, № 87, № 82, № 74, № 98, ЗСШ «Лідер», ліцей № 81, ліцей «Львівський»).

На капітальні ремонти дахів, систем опалення, санвузлів та із заміни вікон, передбачено понад 96 млн грн.

Зазначимо, що на придбання необхідного обладнання (3D принтерів, кабінетів робототехніки, мобільну лабораторію, поповнення бібліотечних фондів, закупівля обладнання для харчоблоків та ігрові споруди для ЗДО, та ін.) виділено кошти на суму 21,9 млн грн.