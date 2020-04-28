На природоохоронні заходи у Львові витратять більше 6 млн грн. Перелік

Сьогодні, 28 квітня, під час позачергової сесії Львівська міська рада затвердила перелік природоохоронних заходів, які виконуватимуть у Львові протягом 2020 року. «За» відповідну ухвалу проголосував 41 депутат. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Цьогоріч на природоохоронні заходи у Львові витратять понад 6,1 млн грн. Частину з них фінансуватимуть із загального фонду бюджету міста (2,4 млн грн), іншу – з міського фонду охорони навколишнього природного середовища (3,74 млн грн).

За ці кошти планують висаджувати нові дерева, лікувати хворі, поліпшувати технічний стан дерев і водойм, вакцинувати диких звірів від сказу, проводити дезінсекцію парків тощо.

Також депутати виділили кошти на розробку необхідної документації зі встановлення меж парків, меж прибережних захисних смуг водойм, а також на проведення гідрогеологічних досліджень.

Цьогоріч у Львові навіть візьмуся розробляти План адаптації міста до зміни клімату, проводитимуть дослідження вразливості Львова до змін клімату (сценарій до 2100 року), а також перенесуть вуличні дерева на онлайн-мапу.

Відтак протягом 2020 року у Львові проводитимуть такі природоохоронні заходи: