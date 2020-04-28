На природоохоронні заходи у Львові витратять більше 6 млн грн. Перелік

Сьогодні, 28 квітня, під час позачергової сесії Львівська міська рада затвердила перелік природоохоронних заходів, які виконуватимуть у Львові протягом 2020 року. «За» відповідну ухвалу проголосував 41 депутат. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.
Цьогоріч на природоохоронні заходи у Львові витратять понад 6,1 млн грн. Частину з них фінансуватимуть із загального фонду бюджету міста (2,4 млн грн), іншу – з міського фонду охорони навколишнього природного середовища (3,74 млн грн).
За ці кошти планують висаджувати нові дерева, лікувати хворі, поліпшувати технічний стан дерев і водойм, вакцинувати диких звірів від сказу, проводити дезінсекцію парків тощо.
Також депутати виділили кошти на розробку необхідної документації зі встановлення меж парків, меж прибережних захисних смуг водойм, а також на проведення гідрогеологічних досліджень.
Цьогоріч у Львові навіть візьмуся розробляти План адаптації міста до зміни клімату, проводитимуть дослідження вразливості Львова до змін клімату (сценарій до 2100 року), а також перенесуть вуличні дерева на онлайн-мапу.
Відтак протягом 2020 року у Львові проводитимуть такі природоохоронні заходи:
- Наповнення та утримання клумби на просп. Свободи поблизу статуї Матері Божої – 180 000 грн
- Дезінсекція на території парків – 40 000 грн
- Збирання, перевезення і зберігання використаних батарейок та люмінесцентних ламп, утилізації люмінесцентних ламп та елементів побутового обладнання, яке містить ртуть (Екобус) – 500 000 грн
- Перевезення та передача на утилізацію спеціалізованим підприємствам зібраних батарейок – 320 000 грн
- Утримання тварин, які постраждали від діяльності людини і перебувають на балансі зоологічного відділу, у тому числі закупівля кормів (Домівка врятованих тварин у парку «Знесіння) – 116 000 грн
- Постійно діюча зоологічна виставка «Дитячий зоопарк» – 251 500 грн
- Підтримка роботи першого у Львові екосадочка «Зернятко» – 82 900 грн
- Покращання стану пам’ятки природи місцевого значення «Дендропарк Бенедикта Дибовського» – 65 000 грн
- Розроблення проектів створення територій і об’єктів природно-заповідного фонду та організації їхніх територій – 169 600 грн
- Розширення парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Снопківський» – 50 000 грн
- Забезпечення функціонування пересувної лабораторії КП «Адміністративно-технічне управління» у сфері природоохоронної діяльності – 625 000 грн
- Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного та санітарного стану річок (очищення витоку русла річки Зубра від незаконних каналізаційних під’єднань) – 600 000 грн
- Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення і утилізації люмінесцентних ламп та елементів побутового обладнання, яке містить ртуть (утилізація ртутних ламп з закладів освіти) – 70 000 грн
- Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення і утилізації люмінесцентних ламп та елементів побутового обладнання, яке містить ртуть (утилізація ртутних ламп з закладів охорони здоров’я) – 30 000 грн
- Утримання парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Снопківський» (боротьба з поширенням борщівника, амброзії та інших інвазійних рослин) – 50 000 грн
- Виготовлення проектної документації із землеустрою з встановлення меж прибережних захисних смуг водних об’єктів у Львові – 258 000 грн
- Паспортизація водойм Львова – 500 000 грн
- Заходи з озеленення на території м. Львова (придбання спеціального обладнання для ознакування та збереження винятково цінних дерев з метою створення реєстру) – 50 000 грн
- Надання ветеринарної допомоги постраждалим диким та екзотичним птахам і тваринам у парку «Знесіння» – 48 000 грн
- Вакцинація диких звірів від сказу (міські парки) – 50 000 грн
- Відеозйомка та монтаж промоційних відеороликів проти спалювання сухої трави і листя восени, а також сміття – 50 000 грн
- Навчання садівників для парків Львова – 50 000 грн
- Закупівля спеціальних контейнерів для збору невикористаних медпрепаратів від мешканців міста – 100 000 грн
- Заходи з покращання технічного стану джерел, розташованих на території Львова – 500 000 грн
- Наукове обгрунтування території і об’єктів природно-заповідного фонду (необхідне для затвердження точних меж) – 150 000 грн
- Створення онлайн-мапи реєстру вуличних дерев Львова – 50 000 грн
- Проведення оцінки стану дерев вздовж мереж електротранспорту Львова зі внесенням до реєстру вуличних дерев м. Львова та відображення інформації на онлайн-мапі – 100 000 грн
- Заходи біологічного захисту гіркокаштанів від мінуючої молі на експериментальній ділянці (територія парку «На Валах» та на просп. Свободи) – 50 000 грн
- Видання посібника правил догляду за деревами – 20 000 грн
- Придбання спеціального обладнання для ознакування аварійних дерев, які підлягають видаленню – 15 000 грн
- Розробка (формування) Плану адаптації м. Львова до зміни клімату – 120 000 грн
- Розробка геоботанічних карт для парку «Знесіння» – 30 000 грн
- Виготовлення проектно-кошторисної документації з покращання технічного стану водойми, розташованої на вул. І. Величковського – 130 000 грн
- Проведення гідрогеологічних досліджень та виготовлення проектно-кошторисної документації з покращання технічного стану водойми, розташованої на вул. Сотника В. Панаса – 70 000 грн
- Проведення гідрогеологічних досліджень водойми та території, прилеглої до вул. Замарстинівської, 270 –100 000 грн
- Закупівля та висадка великих живих ялинок на території Львова – 150 000 грн
- Проведення дослідження вразливості Львова до змін клімату (сценарій до 2100 року) – 300 000 грн
- Виготовлення проектно-кошторисної документації «Реконструкція доріжки з боку вулиці Погулянки в лісопарку “Погулянка“» – 100 000 грн.
Наталя Дуляба