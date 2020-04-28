ОСТАННІ НОВИНИ

На природоохоронні заходи у Львові витратять більше 6 млн грн. Перелік

Наталя Дуляба

|

Сьогодні, 28 квітня, під час позачергової сесії Львівська міська рада затвердила перелік природоохоронних заходів, які виконуватимуть у Львові протягом 2020 року. «За» відповідну ухвалу проголосував 41 депутат. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

 

Цьогоріч на природоохоронні заходи у Львові витратять понад 6,1 млн грн. Частину з них фінансуватимуть із загального фонду бюджету міста (2,4 млн грн), іншу – з міського фонду охорони навколишнього природного середовища (3,74 млн грн).

За ці кошти планують висаджувати нові дерева, лікувати хворі, поліпшувати технічний стан дерев і водойм, вакцинувати диких звірів від сказу, проводити дезінсекцію парків тощо.

Також депутати виділили кошти на розробку необхідної документації зі встановлення меж парків, меж прибережних захисних смуг водойм, а також на проведення гідрогеологічних досліджень.

Цьогоріч у Львові навіть візьмуся розробляти План адаптації міста до зміни клімату, проводитимуть дослідження вразливості Львова до змін клімату (сценарій до 2100 року), а також перенесуть вуличні дерева на онлайн-мапу.

Відтак протягом 2020 року у Львові проводитимуть такі природоохоронні заходи:

  • Наповнення та утримання клумби на просп. Свободи поблизу статуї Матері Божої – 180 000 грн
  • Дезінсекція на території парків – 40 000 грн
  • Збирання, перевезення і зберігання використаних батарейок та люмінесцентних ламп, утилізації люмінесцентних ламп та елементів побутового обладнання, яке містить ртуть (Екобус) – 500 000 грн
  • Перевезення та передача на утилізацію спеціалізованим підприємствам зібраних батарейок – 320 000 грн
  • Утримання тварин, які постраждали від діяльності людини і перебувають на балансі зоологічного відділу, у тому числі закупівля кормів (Домівка врятованих тварин у парку «Знесіння) – 116 000 грн
  • Постійно діюча зоологічна виставка «Дитячий зоопарк» – 251 500 грн
  • Підтримка роботи першого у Львові екосадочка «Зернятко» – 82 900 грн
  • Покращання стану пам’ятки природи місцевого значення «Дендропарк Бенедикта Дибовського» – 65 000 грн
  • Розроблення проектів створення територій і об’єктів природно-заповідного фонду та організації їхніх територій – 169 600 грн
  • Розширення парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Снопківський» – 50 000 грн
  • Забезпечення функціонування пересувної лабораторії КП «Адміністративно-технічне управління» у сфері природоохоронної діяльності – 625 000 грн
  • Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного та санітарного стану річок (очищення витоку русла річки Зубра від незаконних каналізаційних під’єднань) – 600 000 грн
  • Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення і утилізації люмінесцентних ламп та елементів побутового обладнання, яке містить ртуть (утилізація ртутних ламп з закладів освіти) – 70 000 грн
  • Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення і утилізації люмінесцентних ламп та елементів побутового обладнання, яке містить ртуть (утилізація ртутних ламп з закладів охорони здоров’я) – 30 000 грн
  • Утримання парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Снопківський» (боротьба з поширенням борщівника, амброзії та інших інвазійних рослин) – 50 000 грн
  • Виготовлення проектної документації із землеустрою з встановлення меж прибережних захисних смуг водних об’єктів у Львові – 258 000 грн
  • Паспортизація водойм Львова – 500 000 грн
  • Заходи з озеленення на території м. Львова (придбання спеціального обладнання для ознакування та збереження винятково цінних дерев з метою створення реєстру) – 50 000 грн
  • Надання ветеринарної допомоги постраждалим диким та екзотичним птахам і тваринам у парку «Знесіння» – 48 000 грн
  • Вакцинація диких звірів від сказу (міські парки) – 50 000 грн
  • Відеозйомка та монтаж промоційних відеороликів проти спалювання сухої трави і листя восени, а також сміття – 50 000 грн
  • Навчання садівників для парків Львова – 50 000 грн
  • Закупівля спеціальних контейнерів для збору невикористаних медпрепаратів від мешканців міста – 100 000 грн
  • Заходи з покращання технічного стану джерел, розташованих на території Львова – 500 000 грн
  • Наукове обгрунтування території і об’єктів природно-заповідного фонду (необхідне для затвердження точних меж) – 150 000 грн
  • Створення онлайн-мапи реєстру вуличних дерев Львова – 50 000 грн
  • Проведення оцінки стану дерев вздовж мереж електротранспорту Львова зі внесенням до реєстру вуличних дерев м. Львова та відображення інформації на онлайн-мапі – 100 000 грн
  • Заходи біологічного захисту гіркокаштанів від мінуючої молі на експериментальній ділянці (територія парку «На Валах» та на просп. Свободи) – 50 000 грн
  • Видання посібника правил догляду за деревами – 20 000 грн
  • Придбання спеціального обладнання для ознакування аварійних дерев, які підлягають видаленню – 15 000 грн
  • Розробка (формування) Плану адаптації м. Львова до зміни клімату – 120 000 грн
  • Розробка геоботанічних карт для парку «Знесіння» – 30 000 грн
  • Виготовлення проектно-кошторисної документації з покращання технічного стану водойми, розташованої на вул. І. Величковського – 130 000 грн
  • Проведення гідрогеологічних досліджень та виготовлення проектно-кошторисної документації з покращання технічного стану водойми, розташованої на вул. Сотника В. Панаса – 70 000 грн
  • Проведення гідрогеологічних досліджень водойми та території, прилеглої до вул. Замарстинівської, 270 –100 000 грн
  • Закупівля та висадка великих живих ялинок на території Львова – 150 000 грн
  • Проведення дослідження вразливості Львова до змін клімату (сценарій до 2100 року) – 300 000 грн
  • Виготовлення проектно-кошторисної документації «Реконструкція доріжки з боку вулиці Погулянки в лісопарку “Погулянка“» – 100 000 грн.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Один день із життя інфекційної лікарні у Львові  
Вікторія ВОЛЯ
Один день із життя інфекційної лікарні у Львові  

Він мовчки виходить із реанімаційного відділення. Ще декілька хвилин тому на ньому був захисний костюм, який на вигляд ч...

Перетнути 300 метрів кордону за 50 злотих. «Бізнес» під час карантину в ПП «Краківець»
Львівський портал
Перетнути 300 метрів кордону за 50 злотих. «Бізнес» під час карантину в ПП «Краківець»

Чимало наших земляків продовжують повертатися додому зі заробітків. Користуючись ситуацією, підприємливі ділки організов...

Одруження під час карантину. Як у Львові провели перше онлайн-весілля
Вероніка РОЙ
Одруження під час карантину. Як у Львові провели перше онлайн-весілля

У Львові у FestRepublic 22 квітня відбулося перше онлайн-весілля. Святкування проходило дистанційно за допомогою інтерне...

Фільм, який увійде в історію найгучніших президентських PR-кампаній 
Ольга БАЛЬМЕН
Фільм, який увійде в історію найгучніших президентських PR-кампаній 

Перше десятиліття 21 століття – й італійська партія, очолювана дуетом коміка й підприємця, із важливою характерною рисою...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...