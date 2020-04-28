На Львівщині відбулась ротація канадської тренувальної місії «ЮНІФАЄР»

На Львівщині відбулась церемонія передачі повноважень новому командуванню канадської тренувальної місії «ЮНІФАЄР». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

У Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного підполковник ЗС Канади Джефрі Туп передав командування тренувальної місії «ЮНІФАЄР» своєму правонаступнику підполковнику Раяну Стімпсону.

Враховуючи заходи з дотримання карантину, пов’язаного із протидією поширенню COVID-19, церемонія відбулась за спрощеним сценарієм та залученням якомога меншої кількості учасників. Засвідчив передачу повноважень аташе з питань оборони при посольстві Канади в Україні полковник Роберт Форстер, який взяв участь у заході за допомогою відеоконференцзв’язку. Також стали її свідками й керівник Об’єднаної багатонаціональної групи (JMTG-U) полковник ЗС США Джон Оуклі.

Начальник Національної академії сухопутних військ Павло Ткачук, від імені українських військовослужбовців, подякував народу, Уряду та Збройним Силам Канади за продовження шляхетної справи допомоги Україні та її Збройним Силам.

«Сподіваюсь, наша співпраця триватиме. Своєю чергою, ми докладемо максимум зусиль, щоб новій команді було комфортно працювати, служити і виконувати ті завдання, які покладаються на них в межах тренувальної місії «ЮНІФАЄР», – зазначив генерал-лейтенант Павло Ткачук.

За дорученнями Міністра оборони України, Командувача Сухопутних військ Збройних Сил України він передав нагороди військовослужбовцям Канади, що завершують перебування на українській землі, а також вручив їм відзнаки начальника Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Нагадаємо, тренувальна місія ЗС Канади в Україні триває з 2015 року. За цей час відбулось дев’ять ротацій канадських військовослужбовців, які брали участь та залучаються сьогодні до підготовки українських бойових підрозділів за стандартами НАТО. Канадський військовий контингент налічував близько 250 військовослужбовців, які одночасно виконували функції інструкторів та наставників у цілій низці навчальних центрів ЗС України. Основні завдання канадські фахівці зосередили для вишколу наших воїнів саме у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки. Втім, нещодавнім рішенням уряду Канади, ухваленим через світову пандемію коронавірусу, новоприбула ротація тренувальної місії «ЮНІФАЄР» налічуватиме близько 60 канадських військовиків.