Львів’ян закликають долучитись до опитування про нетверезе водіння

Громадська ініціативна Pitbull Lviv проводить опитування щодо безпеки учасників дорожнього руху та виявлення причин нетверезого водіння, передає кореспондент Львівського порталу.
Опитування є анонімним, а дані будуть конфіденційними та використані в узагальненому вигляді.
До опитування запрошують повнолітніх львів’ян і жителів прилеглих районів. Анкетування займає до чотирьох хвилин. Пройти його можна за посиланням.
Якщо маєте запитання чи пропозиції, будь ласка, сконтактуйте з нами електронною поштою [email protected]
Андрій Котенський