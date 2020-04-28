Львів’ян закликають долучитись до опитування про нетверезе водіння

Громадська ініціативна Pitbull Lviv проводить опитування щодо безпеки учасників дорожнього руху та виявлення причин нетверезого водіння, передає кореспондент Львівського порталу.

Опитування є анонімним, а дані будуть конфіденційними та використані в узагальненому вигляді.

До опитування запрошують повнолітніх львів’ян і жителів прилеглих районів. Анкетування займає до чотирьох хвилин. Пройти його можна за посиланням.

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