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Львів’ян закликають долучитись до опитування про нетверезе водіння

Андрій Котенський

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Громадська ініціативна Pitbull Lviv проводить опитування щодо безпеки учасників дорожнього руху та виявлення причин нетверезого водіння, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Опитування є анонімним, а дані будуть конфіденційними та використані в узагальненому вигляді.

До опитування запрошують повнолітніх львів’ян і жителів прилеглих районів. Анкетування займає до чотирьох хвилин. Пройти його можна за посиланням.

Якщо маєте запитання чи пропозиції, будь ласка, сконтактуйте з нами електронною поштою [email protected]

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