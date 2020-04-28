Депутати відмовились розраховуватися за ремонти до Євро–2012 нерухомістю Львова

Депутати Львівської міської ради не підтримали ухвалу «Про погашення державної заборгованості перед ТзОВ «Балтом Україна» за рахунок нерухомості Львова. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Сьогодні на розгляд сесії ЛМР вдруге було винесено ухвалу «Про погашення заборгованості перед ТзОВ «Балтом Україна». Як відомо, борги перед цією компанією місто має ще з 2011 року, за ремонти доріг перед Євро 2012. Кошти за роботи мали бути оплачені з державного бюджету. Позаяк досі жодних коштів з бюджету не повернуто, то Львів має зобов’язання перед «Балтом Україна», яке мали виконати ще у 2012 році.

За борги перед ремонтниками хотіли розрахуватися нерухомістю Львова.

«Коротко нагадую суть справи. Управління капітального будівництва ЛМР має заборгованість перед ТзОВ «Балтом Україна». Ця заборгованість підтверджена рішеннями судів, які набрали законної сили. Відповідно до попередніх рішень Львівської міської ради, надано дозвіл на укладення договору поруки між управлінням капітального будівництва, ТзОВ «Балтом Україна» та «Агенцією ресурсів Львівської міської ради». І зараз пропонується надати можливість передати в погашення заборгованості перед ТзОВ «Балтом Україна», за виконані роботи, замість сплати грошових коштів, на ту саму суму ряд, об’єктів нерухомого майна. Це будівлі на вул. Випасова, 11 г, вул. Інструментальна, 13а, вул. Хвильового, 54, вул. Каганця, 28 та вул. Півколо, 14. Вартість цього майна, згідно з оцінкою, відповідає сумі заборгованості», — розповіла директорка юридичного департаменту ЛМР Гелена Пайонкевич.

Щоб погасити 32-мільйнний борг Львів мав передати у власність «Балтом Україна» майно громади: