Вбивство Гандзюк: активісти вийшли на протест

Ввечері 27 квітня близько сотні людей прийшли до Офісу президента з вимогою не передавати до суду справу про вбивство активістки Катерини Гандзюк, після чого вирушили до будинку генпрокурора Ірини Венедіктової, повідомляє РБК-Україна.

Однією із вимог протестувальників є продовження слідства у справі Гандзюк. Крім того, учасники мітингу вимагають звільнити Ірину Венедіктову, яка, на їхню думку, навмисно саботувала розслідування справи.

Зазначимо, що сьогодні Служба безпеки України повідомила про завершення досудового розслідування вбивства Гандзюк.

За версією СБУ, колишній керівник Херсонської облради Владислав Мангер за попередньою змовою з помічником-консультантом депутата цієї ж ради Олексієм Левіним організували нанесення тяжких тілесних ушкоджень Гандзюк, які привели до її смерті.

Як повідомляв Львівський портал, 31 липня 2018 року у Херсоні чоловік вилив на Катерину Гандзюк концентровану сірчану кислоту. 4 листопада 2018 року після багатьох операцій вона померла у лікарні.