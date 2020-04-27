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Подати показники лічильників води можна у додатках Viber та Тelegram

Вероніка Рой

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Відтепер подати показники лічильників води у ЛМКП «Львівводоканал» можна за допомогою чат-боту у додатках Viber та Telegram. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Для передачі показників чат-ботами достатньо приєднатись до акаунту «Львівводоканалу» за посиланням:

У «Львіводоканалі» інформують, що вони приймають показники лічильників води з 10 числа по передостанній робочий день кожного місяця.

«У цей період до нас надходить величезний масив даних по показниках понад 490 тисяч лічильників води, які встановлені у помешканнях львів’ян. Досі найпопулярнішим каналом передачі інформації є телефонний зв’язок. Зазвичай найбільше навантаження припадає на операторів кол-центру, які фіксують понад 4 тисячі дзвінків щодня. Саме тому абонентам доводиться очікувати у черзі на з’єднання з операторами до 5-10 хвилин. Відтак рекомендуємо користуватися онлайн сервісами для передачі даних. Адже це набагато швидше, зручніше та інформативніше. Можна не лише подати показники, але й побачити стан рахунку, історію платежів» − зазначив директор ЛМКП «Львівводоканал» Дмитро Ванькович.

У «Львівводоканалі» додають, що на підприємстві завершується робота над впровадженням мобільного додатку, який у наступному місяці буде доступний для скачування на Play Маркет та Apple store.

Крім того, передати показники лічильників холодної води можна й так, як раніше:

  • через сервіс «Особистий кабінет» на Порталі споживачів комунальних послуг;
  • за номером телефону Кол-центру: (032) 240−01−00, (067) 310−09−49.

За допомогою SMS у форматі: номер особового рахунку: номер лічильника − кінцевий показник.

Для кожного району є свій номер телефону:

  • Галицький район — (067) 310−63−81;
  • Франківський район — (067) 310−61−69;
  • Личаківський район — (067) 310−64−85;
  • Сихівський район — (067) 310−59−51;
  • Залізничний район — (067) 310−60−56;
  • Шевченківський район — (067) 310−60−28;
  • Позаміські — (067) 310−59−52.

Eлектронною поштою. Лист потрібно надсилати за таким взірцем: номер особового рахунку, адреса, номер лічильника-кінцевий показник.

Електронні адреси для кожного з районів:

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