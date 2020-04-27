Літні львів’янки пошили маски для українських захисників

Літні львів’янки пошили українським воїнам понад 100 захисних масок. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Як повідомляється, львів’янки літнього віку взяли участь в акції «Поший маску солдатові».

«Воїни захищають наші східні кордони та оберігають нас, даруючи мир і спокій. На знак пошани і поваги нашим бійцям, літні львів’янки своїми добрими руками, з чуйністю серця пошили понад 100 захисних масок», — повідомили у Львівському міському територіальному центрі.

Фото: ЛМР