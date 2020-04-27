Лекція та концерти: програма онлайн-подій у Львівському органному залі

Львівський органний зал запрошує переглянути цього тижня онлайн лекцію та концерти. Про це інформує пресслужба органного залу.

30 квітня 20:15 год.

Лекція Наталії Сиротинської. Віднайдена українська музика XVII ст.

Увесь спектр емоцій євангельських свідчень сходження Христа на Голгофу впродовж століть звучить у середньовічних містеріях і секвенціях «Stabat Mater», у барокових Пассіонах та духовних піснях. Кожне покоління митців віддавало шану хресній жертві Господа.

Україна в цьому контекст володіє унікальним зразком літургійного вокального циклу «Страсних антифонів Великої П’ятниці».

Він знаходиться у Лаврівському ірмологіоні 1674 року, що зберігається в архіві Львівського історичного музею. І цьогоріч був підготовлений Наталією Сиротинською до друку окремою збіркою.

15 страсних антифонів Великої П’ятниці – мистецько досконалий цикл, що є зразком врівноваженого поєднання богословської глибини, поетичної виразовості і вокалізованого мелосу на тлі стрункої композиційної будови страсної містерії.

Це неможливо переоцінити. Саме на міцному фундаменті української монодії постала золота доба українського класицизму, хорове безмежжя романтизму та яскраві спалахи мистецьких прозрінь ХХ-ХХІ століть.

Лекція відбувається в рамках подій Галицького музичного товариства.

1 травня 20:15

Музика як слово.

Буває, що для того, щоб відчути музику, зрозуміти її глибше, потрібно налаштуватися. Щоб знайти улюблену хвилю ми крутимо ручку радіоприймача. Щоб зробити гарне фото, фокусуємо фотоапарат. Іноді, щоб сприймати музику нам теж потрібно “покрутити” якусь ручку в собі.

Дириґент Роман Филипчук є справжнім майстром з “налаштування” людських сердець. Під його керівництвом камерний оркестр Львівського музичного коледжу ім.С. Людкевича виконає твори Шуберта, Пуччіні, Гріґа, Дворжака та ін.

Концерт транслюватиметься у записі. Живий виступ відбувся 15 травня 2019 року у Львівському органному залі.

2 травня 20:15 год.

Скрипковий дует Innovation Duo – це музика екстра-класу. Це Еверест у музичному світі. Це дует двох скрипок.

Innovation Duo – це унікальний тандем подружжя скрипалів Якуба та Анни Дзялак, який ставить на меті зібрати у своєму репертуарі всю найкращу музику, яку колись писали для такого складу.

Вони завойовують серця мелованів по всьому світу, композитори пишуть свої твори виключно для них. Почуй у виконанні Innovation Duo «Beyond Body and Soul» Анни Гаврилець та «Devil’s Trill Sonata» Джузеппе Тартіні в обробці для двох скрипок Богдани Фроляк з її авторськими каденціями. Ексклюзивно в Органному.

Концерт транслюватиметься у запису. Живий виступ відбувся 27 квітня 2018 року у Львівському органному залі.

3 травня 20:15 год.

UFO та дириґент Сіґізвальд Кьойкен

Чи бачив ти колись, як з алмазу під інструментом майстра народжується діамант? Коли тисячі дрібниць впливають на результат, але лише у справжнього маестро завжди виходять шедеври. Це відео буде – про творення музичних діамантів.

Один із найвідоміших дириґентів світу, фламандський скрипаль, альтист та визнаний інтерпретатор старовинної музики Сігізвальд Кьойкен (Sigiswald Kuijken) на сцені Органного залу. Разом з львівським оркестром перетворює на коштовності партитури Моцарта, Брамса та Бетовена.

Сігізвальд Кьойкен – професор Гаазької та Брюсельської консерваторій. Володар величезної кількості унікальних записів, засновник оркестру Le Petite Bande, який успішно концертує у найпрестижніших залах світу.

Онлайн трансляцію можна переглянути на каналі Collegium Management.