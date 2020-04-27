До 8 років тюрми «світить» закладчику наркотиків у Львові

У Львові судитимуть 27-річного, який займався закладками наркотиків на території міста. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

У поліції інформують, що 25 квітня під час патрулювання на вулиці Княгині Ольги у Львові патрульні помітили чоловіка, який поводився підозріло та, коли побачив правоохоронців, почав втікати. Патрульні наздогнали його і під час перевірки виявили 35 згортків з наркотичним засобом «канабіс».

Як встановили правоохоронці, 27-річний львів’янин причетний до збуту наркотичних засобів через мережу Інтернет шляхом розміщення «закладок». Також в одному з львівських парків поліцейські знайшли ще 7 згортків з наркотичною речовиною, закладених зловмисником.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – позбавлення волі на термін до восьми років.

Досудове розслідування триває.

Фото: Нацполіція