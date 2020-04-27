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Біля Львова затримали водія мікроавтобуса «під кайфом»

Ольга Денисяка

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У понеділок, 27 квітня, на виїзді зі Львова поліцейські зупинили водія мікроавтобуса «Мерседес», який порушив правила дорожнього руху. У чоловіка були ознаки наркос’пяніня, а в пасажира знайшли нарковмісні таблетки. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

Інцидент трапився близько 16:00 год. неподалік села Лапаївка Пустомитівського району. Правоохоронці патрулювали трасу «Львів-Шегині» та помітили міктроавтобус «Мерседес», водій якого грубо порушив правила дорожнього руху.

Під час перевірки документів поліцейські зауважили, що водій – 37-річний мешканець Львова, перебуває у стані наркотичного сп’яніння. За цим фактом на нього склали протокол.

Окрім того, правоохоронці знайшли в пасажира мікроавтобуса, 30-річного львів’янина, раніше судимого за крадіжки, 39 таблеток з надписом «Субутекс».

«Правоохоронці вилучили таблетки та скерували їх на експертне дослідження. За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на термін від чотирьох до восьми років», – йдеться в повідомлені.

Наразі проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють походження нарковмісних таблеток.

Фото: поліція

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