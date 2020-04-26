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У Львові зловили закладчика наркотиків

Ольга Денисяка

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У суботу, 25 квітня, на вулиці Княгині Ольги у Львові патрульні поліцейські затримали 27-річного закладчика наркотиків. У львів’янина вилучили 42 згортки з канабісом. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

 

Патрульні помітили чоловіка біля мосту на вулиці Княгині Ольги. Він різко змінив напрямок руху, що викликало підозру в правоохоронців.

«Щойно патрульний вийшов з автомобіля, чоловік почав втікати. Старший лейтенант поліції одразу побіг за ним, а напарник тим часом поїхав на зустріч втікачеві. Поліцейські затримали 27-річного львів’янина. Під час поверхневої перевірки у нього виявили 35 згортків в ізоляційній стрічці», – повідомляють патрульні.

Патрульні затримали ймовірного закладчика

42 згортки з ймовірно наркотичними речовинами — патрульні виявили можливого закладчикаВчора вдень на вулиці Княгині Ольги екіпаж 3 батальйону патрульної поліції помітив біля мосту невідому особу, яка різко змінила напрямок руху. Це одразу викликало підозру в поліцейських. Щойно патрульний вийшов з автомобіля, чоловік почав втікати. Старший лейтенант поліції одразу побіг за ним, а напарник тим часом поїхав на зустріч втікачеві. Спільними зусиллями поліцейські затримали 27-річного львів'янина. Під час поверхневої перевірки у нього виявили 35 згортків в ізоляційній стрічці.На місце події викликали слідчих Франківського відділу поліції та співробітників управління протидії наркозлочинності Головного управління Національної поліції Львівської області. В присутності понятих згортки, зі слів затриманого вони із канабісом, вилучили.Також, в ході проведення слідчих дій, поліцейські виявили в парку ще 7 захованих ним закладок з аналогічними речовинами.Згодом, чоловіка доставили у відділ поліції для встановлення обставин. Йому загрожує кримінальна відповідальність за ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) ККУ.#патрульнаполіція #ПорядокЦеТи #lvivpolice

Posted by Патрульна поліція Львівської області on Sunday, April 26, 2020

 

Згодом поліцейські знайшли в парку ще сім захованих ним закладок з аналогічними речовинами.

На місце події викликали слідчих Франківського відділу поліції та співробітників управління протидії наркозлочинності. В присутності понятих вилучили згортки з канабісом. Тепер чоловіку загрожує кримінальна відповідальність.

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