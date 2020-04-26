У Львові побились водії

У суботу, 25 квітня, на вулиці Спокійній у Львові побились двоє водіїв. Одного з них забрали на операцію, адже виявили пробиту легеню. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

Правоохоронцям вдалось з’ясувати, що двоє водіїв автомобілів Volkswagen не поділили дорогу. Зрештою, зупинилися і почали вирішувати конфлікт силою.

Внаслідок сварки одного з учасників госпіталізували з підозрою на перелом ребер і терміново забрали на операцію, адже виявили пробиту легеню.

Іншого водія розшукали за допомогою камер спостережень, що встановлені на вулицях міста.

31-річний львів’янин повідомив, що буде спілкуватися з поліцейськими лише в присутності адвоката. Інформацію передали у Франківський відділу поліції. Далі справою займаються слідчі.