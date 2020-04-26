Італія відновить роботу підприємств 4 травня, школи закриті до вересня

Прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив у неділю, що школи в країні відкриються лише у вересні, але багато підприємств відновлять роботу з 4 травня, коли країна вийде з вкрай жорсткого карантину, впровадженого через коронавірус. Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на The Local.

На початку наступного тижня Конте докладно розповість про те, як Італія пом’якшуватиме найдовший у світі карантин, введений через пандемію COVID-19, сказав прем’єр у інтерв’ю La Repubblica.

За даними ЗМІ, мова йде обережний план, який передбачає поступове зняття обмежень протягом наступного місяця.

Конте заявив, що його уряд «дозволить 4 травня відновити роботу великій кількості компаній – від виробників до будівельників».

«Ми не можемо продовжувати цей (жорсткий) карантин – ми ризикуємо завдати занадто великої шкоди соціально-економічній структурі країни», – сказав Конте.

Він зазначив, що відновлення навчання у школах раніше за вересень неможливе, оскільки багато вчителів старшого віку і є великий ризик їхнього зараження.

Багато італійців найбільше стурбовані тим, коли вони нарешті зможуть гуляти в парках і виходити на пробіжки, не будучи зупиненими і оштрафованим поліцією. Чимало італійців перетворили свої дахи в імпровізовані спортивні зали і навіть тенісні корти, щоб уникнути психологічної напруги.

«Ми поки не в змозі відновити повну свободу пересування, але ми вивчаємо ослаблення нинішнього суворого режиму. Ми подбаємо про те, щоб надати більшу свободу пересування при збереженні гарантії запобігання і стримування зараження», – сказав Конте.

За повідомленнями ЗМІ, уряд може дозволити людям вільно пересуватися по містах, але обмежить рух населення між 20 регіонами країни.