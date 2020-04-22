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В Дрогобичі під час пожежі у квартирі продуктами горіння отруїлася 82-річна бабуся

Вероніка Рой

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У вівторок, 21 квітня, у Дрогобичі на площі Ринок виникла пожежа в квартирі, у результаті якої продуктами горіння отруїлася 82-річна. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Головного управління ДСНС Львівщини.

 

Інформація про пожежу  в квартирі на третьому поверсі чотирьохповерхового будинку на площі Ринок, 31 надійшла до рятувальників о 19:53.

Коли вогнеборці прибули до місця виклику, вся квартира вже була заповнена токсичними продуктами горіння. В помешканні виявили 82-річну власницю, яку вогнеборці винесли на руках із задимленої квартири та передали фахівцям медичної допомоги. Постраждалу з діагнозом «отруєння продуктами горіння» госпіталізовано в Дрогобицьку центральну районну лікарню.

Також рятувальники вивиели на вулицю з сусідніх квартир чотири людини. Пожежу локалізували о 20:27 та ліквідували о 20:33. Вогнем знищено речі домашнього вжитку. До ліквідації займання залучались дев’ять рятувальників та дві одиниці техніки. Обставини та причина виникнення займання встановлюється.

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